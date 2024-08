OTTAWA, ON, le 8 août 2024 /CNW/ - Il se crée des milliers d'emplois manufacturiers au Canada dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (VE), et des centaines de milliers de ménages canadiens font le virage électrique chaque année, économisant ainsi annuellement des milliers de dollars en essence. En même temps, les collectivités voient dans les autobus électriques et à hydrogène, ainsi que dans les vélos électriques, des solutions de transport peu coûteuses pour les gens de toutes catégories d'âges et de revenus. Comme les Canadiens se prévalent de ces technologies, le gouvernement du Canada investit pour que plus de collectivités aient accès aux informations et aux possibilités qui existent actuellement.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 7,5 millions de dollars à diverses organisations pour sensibiliser et informer les Canadiens au sujet des véhicules à émission zéro (VEZ), mais aussi des carburants propres et des infrastructures publiques de recharge et de ravitaillement. Cet investissement fédéral soutiendra différentes initiatives, dont des formations en mécanique pour les étudiants et des essais routiers de véhicules électriques à Edmonton, des guides sur les bornes de recharge et leur fonctionnement pour les nouveaux utilisateurs de VE à Dartmouth, ainsi que des cours sur la sécurité à vélo électrique en Colombie-Britannique.

Ces projets aideront à relever les défis liés à la sensibilisation, l'éducation, la confiance et l'adoption des VEZ, des camions à faibles émissions de carbone et des carburants propres par l'entremise d'activités ayant pour but de sensibiliser, d'informer et de renforcer les capacités des Canadiens.

Le financement fédéral de ces projets provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada.

« Comme les Canadiens utilisent aujourd'hui davantage de vélos électriques, d'autobus électriques, de VE et de bornes de recharge, le gouvernement du Canada investit dans l'information et les possibilités qui permettront au plus grand nombre de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur, sain et carboneutre, pour le bien de toutes nos collectivités. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada.

En faisant en sorte que d'ici 2035 tous les véhicules neufs vendus au Canada soient des véhicules électriques, on pourrait éviter l'émission de plus de 360 millions de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2050 selon les prévisions, ce qui permettrait de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

soient des véhicules électriques, on pourrait éviter l'émission de plus de 360 millions de tonnes de gaz à effet de serre d'ici 2050 selon les prévisions, ce qui permettrait de prévenir des dommages de près de 100 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission aide à électrifier les services de transport en commun et les parcs d'autobus d'écoliers de l'ensemble du Canada , ce qui permet au gouvernement de respecter son engagement de mettre sur les routes plus de 5 000 autobus à émission zéro.

, ce qui permet au gouvernement de respecter son engagement de mettre sur les routes plus de 5 000 autobus à émission zéro. Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour déployer des stations de recharge pour véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays.

a investi plus de 1 milliard de dollars pour déployer des stations de recharge pour véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays. Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro offre du financement pour l'installation de bornes de recharge pour VE dans les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail, les rues et les parcs de véhicules.

L'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au Canada qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique.

( ) a été lancée pour financer des projets de déploiement à grande échelle de bornes de recharge de VEZ et de stations de ravitaillement en hydrogène au qui génèrent des revenus et sont d'utilité publique. À ce jour, la BIC a annoncé le financement de 4 000 bornes de recharge rapide dans le cadre de deux projets avec les entreprises Flo et Parkland.

Le Programme d'incitatifs pour véhicules zéro émission du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $.

a aidé plus de 300 000 automobilistes à se tourner vers ce type de véhicules grâce à des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $. Les Canadiens peuvent également profiter d'aides à l'achat ou à la location d'un VE par le biais des programmes d'incitatifs provinciaux.

Plus 50 modèles de véhicules étaient admissibles au programme d'incitatifs fédéraux en 2023, soit une hausse de 80 % par rapport à 2019.

