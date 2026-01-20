Réaction du SEMB-SAQ - La SAQ poursuit la privatisation de son réseau en douce

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - À la suite de la divulgation de la stratégie immobilière de la Société des alcools du Québec (SAQ), incluant son plan de gestion des succursales dévoilé la semaine dernière, le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) déplore à nouveau les orientations prises par la haute direction de la société d'État.

« Tout d'abord, nous déplorons que ces décisions importantes quant à l'avenir de la SAQ soient prises alors que le débat tant réclamé sur sa mission se déroule derrière des portes closes. Nous l'avons dit plus d'une fois : nous ne pouvons pas gérer la vente d'alcool comme celle de tous les autres produits à cause des trop nombreux impacts sociaux et de santé publique qui sont en jeu », souligne le président du SEMB-SAQ-CSN, Martin Lachance

« Entre autres, après avoir annoncé un recul sur ce projet, la SAQ fait volte-face et décide d'aller de l'avant avec ses Zones SAQ. En octobre dernier, la société d'État avait pourtant renoncé à ces ouvertures en évoquant la détermination de "paramètres acceptables" avec la Direction de santé publique (DSP). Or, malgré nos demandes répétées auprès de la DSP, nous n'avons pas eu de précisions quant à ces "paramètres acceptables" et si ceux-ci existent, nous sommes très inquiets qu'ils ne soient pas connus publiquement », ajoute le président du syndicat.

Aussi, le syndicat se questionne légitimement à savoir si les nombreux bâillons imposés par la CAQ à l'automne dernier n'expliqueraient pas le mutisme actuel de la DSP, lequel a un impact sur la société civile.

La privatisation toujours au menu

« La ligne de mire est claire : ces nouvelles annonces poussent plus que jamais la privatisation lente, mais certaine de la SAQ. En ouvrant 15 nouvelles agences, la SAQ atteindra un total de 475 agences privées au Québec, sans compter les 100 nouvelles mini-agences récemment annoncées. Or, comme nous l'avions déjà souligné, le concept de ces 100 points de vente dans des commerces privés en milieu urbain marque un changement majeur dans l'approche commerciale de la société d'État. Nous sommes d'avis que la décision de vendre de la vodka dans les dépanneurs de Montréal, de Québec et des autres grandes villes du Québec, sans discussion publique préalable et sans se préoccuper de l'effet sur la santé et la sécurité du public, demeure une décision très importante et d'intérêt public », s'inquiète la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

La privatisation : un projet perdant-perdant

« La tendance est clairement à une diminution du réseau public au profit du réseau privé et les conséquences sont importantes : moins de service-conseil de qualité, moins d'offre de produits et surtout, moins d'emplois de qualité au Québec, et ce, sans aucune garantie de meilleurs prix ni de service pour la clientèle. Pour nous, le portrait est clair : la haute direction de la SAQ annonce la fermeture de deux succursales rentables qui génèrent plusieurs millions de dollars de profit annuellement et elle présente cette décision tel un "pari". La société d'État déclare vouloir éviter de perdre des ventes, mais se prive de points de vente rentables pour diminuer à très court terme ses dépenses, ce qui n'est pas une bonne gestion à notre avis », renchérit monsieur Lachance.

Livraisons par UBER : pousser l'insulte à l'injure

Si l'annonce du recours à UBER pour des livraisons visait à détourner l'attention des décisions qui poussent la SAQ toujours plus vers la privatisation, le syndicat considère que cet objectif fut largement atteint.

« C'est littéralement honteux et scandaleux qu'une société d'État du Québec confie la livraison d'alcool à une entreprise étasunienne détenant une réputation plus que douteuse. Alors que nous sommes toujours en guerre commerciale avec les États-Unis et que les produits alcoolisés étasuniens sont encore interdits de vente, retenir les services d'une société qui exploite sa main-d'œuvre et qui contribue à la dégradation des conditions de travail au Québec est totalement inacceptable », s'insurge madame Gratton.

« Nous sommes heureux d'avoir entendu la réponse quasi unanime de la population du Québec contre cette idée plus que toxique pour nos relations avec notre clientèle. Alors que les salarié-es de la SAQ sont qualifiés, que leur expertise est reconnue et que leurs salaires sont à la hauteur du travail accompli chaque jour, la direction de la SAQ préfère retenir les services d'une multinationale étasunienne reconnue pour exploiter son monde, tout en transférant tous les risques à des travailleurs précaires, payés à la course. Pour nous, une société d'État québécoise devrait prioriser les emplois d'ici et la qualité exceptionnelle du service offert à la population que les employé-es de la SAQ garantissent depuis toujours », conclut Martin Lachance.

