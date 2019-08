Des musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoivent une aide financière fédérale

Le gouvernement du Canada soutient plusieurs institutions muséales du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 2 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a profité de sa visite à l'Odyssée des Bâtisseurs, à Alma, pour rappeler que le gouvernement du Canada avait accordé une aide financière totalisant plus de 170 000 dollars à plusieurs musées de la région. Cette somme est versée en 2019-2020 par l'entremise du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien.

Le ministre Rodriguez a notamment indiqué que cette aide inclut la somme de 92 000 dollars octroyés à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui gère l'Odyssée des Bâtisseurs, pour soutenir deux projets distincts. Ce financement a ainsi permis la création de l'exposition Territoires d'identité : les villes de compagnie au Canada ainsi que l'accueil de l'exposition itinérante Têtes d'affiches.

Cet appui permettra au public de profiter encore davantage des diverses expositions et activités offertes dans différents musées de la région saguenéenne et jeannoise. L'ensemble des projets de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ayant reçu du financement cette année par l'entremise du Programme d'aide aux musées figurent dans le document d'information ci-joint.

« Les musées sont de belles façons de découvrir la richesse de notre culture. Notre gouvernement est heureux d'offrir un accès au patrimoine culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean en appuyant les musées de la région. Des expositions créatives et des activités intéressantes sont en cours, et quel plaisir que d'y assister entre amis ou en famille! Bonne visite! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien, des musées comme le nôtre peuvent réaliser et présenter des expositions itinérantes riches et diversifiées pour nos visiteurs, comme l'exposition Territoires d'identité : les villes de compagnie au Canada. Cette exposition a été réalisée par l'équipe de l'Odyssée des Bâtisseurs et partira en tournée canadienne au printemps prochain. »

- Mme Catherine Binet, directrice de l'Odyssée des Bâtisseurs

La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean inc. est située à Alma, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a pour mission de mettre en valeur le patrimoine et le territoire par l'intégration de la muséologie, de l'archivistique et du patrimoine bâti, dans une perspective d'apprentissage collectif. L'organisme a trois volets de service : le service d'archives et de généalogie, le service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale et le service muséal par son institution muséale et touristique l'Odyssée des Bâtisseurs. Cette dernière est une institution muséale et touristique qui met en valeur le patrimoine industriel, culturel, bâti, immatériel et naturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'Odyssée des Bâtisseurs présente jusqu'en avril 2020 Territoires d'identité : les villes de compagnie au Canada. L'exposition dévoile comment de grandes entreprises ont réussi à créer des milieux de vie rêvés pour les travailleurs et leur famille.

L'exposition itinérante Têtes d'affiche présentée à l'Odyssée des Bâtisseurs jusqu'en décembre 2019 aborde l'histoire de la condition féminine vue à travers une collection de chapeaux. À partir de différentes thématiques, des femmes qui ont marqué la scène québécoise et canadienne sont mises en vedette dans cette exposition réalisée par le Musée régional de Kamouraska.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

Le volet Fonds des expositions itinérantes aide les musées à assumer les coûts liés à l'accueil d'expositions itinérantes qui proviennent d'un autre musée ou d'une institution patrimoniale fédérale, ainsi qu'à l'emprunt d'artefacts du Musée canadien de l'histoire ou du Musée canadien de la guerre.

Le volet Accès au patrimoine favorise un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques du Canada. Les projets admissibles sont liés à des expositions itinérantes afin d'aider les organismes patrimoniaux à atteindre de nouveaux publics.

Programme d'aide aux musées

L'Odyssée des Bâtisseurs

Organisme Projet Volet Montant accordé Société d'histoire du Lac-Saint-Jean Création de l'exposition itinérante Territoires d'identité : les villes de compagnie au Canada Accès au patrimoine 77 463 $* *(Ce projet a également reçu un financement de Patrimoine canadien de 104 517 $ en 2017-2018.) Société d'histoire du Lac-Saint-Jean Accueil de l'exposition itinérante Têtes d'affiche/Headlines Fonds des expositions itinérantes 15 000 $ Musée du Fjord Conception et mise en tournée de l'exposition Comme un poisson dans l'eau Accès au patrimoine 37 739 $* *(Ce projet a également reçu un financement de Patrimoine canadien de 154 574 $ en 2017-2018 et de 130 336 $ en 2018-2019.) Musée du Fjord Accueil de l'exposition itinérante Gemmes, ou pas? Fonds des expositions itinérantes 15 000 $ Corporation du Musée Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie Accueil de l'exposition itinérante Fragments d'humanité. Archéologie du Québec. Fonds des expositions itinérantes 15 000 $ Musée Louis-Hémon Accueil de l'exposition itinérante Clémence. De la factrie au musée Fonds des expositions itinérantes 12 535 $ TOTAL : 172 737 $

