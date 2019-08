Des musées des quatre coins du Québec obtiennent un appui financier fédéral

Le gouvernement du Canada soutient plusieurs institutions muséales du Québec

MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a rappelé aujourd'hui l'appui financier de 1 247 726 dollars accordé à 33 projets muséaux au Québec. Cette aide, accordée au cours de l'exercice financier 2019-2020, vise à soutenir de nouveaux projets et d'autres en cours de réalisation. Les sommes sont versées grâce à trois volets du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien : Fonds des expositions itinérantes, Accès au patrimoine et Gestion des collections.

Certains projets permettront au public d'apprécier encore davantage les diverses expositions et activités offertes dans différents musées québécois, alors que d'autres amélioreront l'environnement de travail des professionnels qui œuvrent dans les institutions muséales.

« Les musées canadiens et québécois jouent un rôle essentiel pour la vitalité de nos collectivités. Ils sont à la fois des moteurs touristiques importants et des institutions qui permettent de préserver et de transmettre notre histoire et notre savoir. C'est pour cette raison que notre gouvernement entend bien continuer de les appuyer. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Le Programme d'aide aux musées (PAM) appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

Le volet Fonds des expositions itinérantes du Programme d'aide aux musées aide les musées à assumer les coûts liés à l'accueil d'expositions itinérantes qui proviennent d'un autre musée ou d'une institution patrimoniale fédérale et à l'emprunt d'artefacts du Musée canadien de l'histoire ou du Musée canadien de la guerre.

Le volet Accès au patrimoine favorise un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques du Canada. Les projets admissibles sont liés à des expositions itinérantes afin d'aider les organismes patrimoniaux à atteindre de nouveaux publics.

Le volet Gestion des collections vise à améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles, ainsi qu'à renforcer les normes professionnelles liées aux fonctions muséales clés en matière de gestion des collections au Canada. Il appuie aussi les organisations dans l'élaboration et la diffusion de ressources ou la prestation de services qui profiteront à de nombreux musées.

Programme d'aide aux musées Total 1 247 726 $ 33 projets Fonds des expositions itinérantes 139 119 $ 10 projets Accès au patrimoine 810 294 $ 15 projets Gestion des collections 298 313 $ 8 projets

Bénéficiaire Projet Ville Allocation 2019-2020 Centre de la biodiversité du Québec Panaches, caribous et autres cervidés du Canada Bécancour 15 000 $ Corporation culturelle de Shawinigan AU POIL / Une exposition qui décoiffe! Shawinigan 15 000 $ Corporation de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et du Musée Marguerite-Bourgeoys Accueil, mise en place et promotion de l'exposition Colle, papier, ciseau du Musée des religions du monde de Nicolet Montréal 15 000 $ Corporation du Moulin Légaré Le Canada sur le vif Saint-Eustache 15 000 $ Musée acadien du Québec Présentation de l'exposition Amen nous la coupe Bonaventure 12 500 $ Musée de société des Deux-Rives Exposition itinérante Femmes de papier Salaberry-de-Valleyfield 10 519 $ Musée du Bas-Saint-Laurent La Révolution Borduas Rivière-du-Loup 11 100 $ Musée minéralogique et minier de Thetford Mines Accueil de l'exposition Vrai ou faux? Sous la loupe de la science Thetford Mines 15 000 $ Pointe-du-Buisson / Musée québécois d'archéologie Accueil de l'exposition Les Minéraux Beauharnois 15 000 $ Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation La science a bon goût La Pocatière 15 000 $ TOTAL 139 119 $

Bénéficiaire Projet Ville Allocation 2019-2020 Centre canadien pour la Grande Guerre Après la guerre : Le retour au pays et la réintégration à la fin de la Grande Guerre Montréal 6 942 $ Corporation soreloise du patrimoine régional La nature du Saint-Laurent Sorel-Tracy 131 103 $ Écomusée de la Maison du fier monde Une vision, des histoires - 35 ans du Fonds de solidarité FTQ Montréal 51 282 $ Écomusée de la Maison du fier monde Déjouer la fatalité - familles, institutions, entraide Montréal 46 665 $ Fondation J. Armand Bombardier Biomimétisme : imiter pour innover Valcourt 48 488 $ Musée de l'Holocauste Montréal Raconte-moi! Littérature jeunesse et Holocauste Montréal 10 375 $ Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul La Révolution Borduas Baie-Saint-Paul 6 392 $ Musée d'art contemporain de Montréal Rétrospective Françoise Sullivan Montréal 85 551 $ Musée de la nature et des sciences Réalisation et tournée de l'exposition itinérante VIBRASON - L'Esprit du son Sherbrooke 106 080 $ Musée des beaux-arts de Montréal Réalisation et circulation de l'exposition itinérante Rencontres nordiques : Riopelle à travers le Canada Montréal 170 000 $ Musée des beaux-arts de Sherbrooke inc. Adaptation et mise en circulation de l'exposition Clémence DesRochers. De la factrie au musée Sherbrooke 11 450 $ Musée des ondes Émile Berliner Montréal dans l'espace Montréal 7 287 $ Musée d'histoire, d'ethnographie et d'art religieux de Nicolet Mise en tournée de l'exposition Amen nous la coupe Nicolet 32 333 $ Musée du Bas-Saint-Laurent Amour et vie : Robert Roussil Rivière-du-Loup 41 946 $ Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière Itinérance de l'exposition Fragments d'humanité. Archéologie du Québec Montréal 54 400 $ TOTAL 810 294 $

Bénéficiaire Projet Ville Allocation 2019-2020 La Cinémathèque québécoise Réaménagement de réserves Montréal 49 589 $ Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Numérisation de la collection du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul Baie-Saint-Paul 30 578 $ Musée des ondes Émile Berliner Rayonnage et mise à jour de la base de données Montréal 49 616 $ Musée québécois de culture populaire Traitement et emballage de 25 000 artéfacts de la Collection Trois-Rivières 6 849 $ Musée québécois de culture populaire Traitement et emballage de 25 000 objets de la Collection, phase 3 Trois-Rivières 42 057 $ Regroupement des loisirs culturels et scientifiques du Témiscamingue Entrepofoss Notre-Dame-du-Nord 19 624 $ Société des musées du Québec Colloque annuel : [Re]placer l'humain au centre des actions muséales Montréal 50 000 $ Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière Implantation du système de gestion et de numérisation d'images Cumulus Montréal 50 000 $ TOTAL 298 313 $

