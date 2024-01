CARAQUET, NB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - L'immigration francophone joue un rôle crucial dans la croissance économique du Canada, la promotion de la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et les besoins en main-d'œuvre partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, la mise en œuvre d'une série d'initiatives visant à appuyer l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Renforçant la présence du français au Canada, ces mesures comprennent une nouvelle politique en matière d'immigration francophone, le renouvellement et l'expansion de l'initiative des communautés francophones accueillantes, un nouveau programme d'appui à l'immigration francophone et la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles.

Politique en matière d'immigration francophone

La nouvelle politique favorise l'épanouissement et le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire. Elle ouvre la voie à des actions tangibles, ambitieuses et innovantes à court, à moyen et à long terme qui permettront de progresser vers le rétablissement et l'accroissement du poids démographique de ces communautés. De plus, elle mise sur une série de mesures comme des efforts de promotion et d'appui au recrutement renforcés, au Canada et à l'étranger, notamment pour des secteurs d'activité spécifiques afin de pallier les pénuries de main-d'œuvre. La politique verra également au développement d'un nouveau programme et de nouvelles mesures dédiés à l'immigration économique francophone.

Initiative des communautés francophones accueillantes

Grâce au renouvellement de l'initiative des communautés francophones accueillantes, 14 communautés canadiennes continueront de recevoir un financement leur permettant de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants d'expression française. L'expansion de l'initiative permettra au gouvernement du Canada de sélectionner jusqu'à 10 communautés additionnelles qui, à leur tour, pourront bâtir des milieux de vie propices à l'intégration économique et socioculturelle des nouveaux arrivants francophones.

Programme d'appui à l'immigration francophone

Le nouveau programme d'appui à l'immigration francophone financera des projets novateurs qui ont pour but d'éliminer des barrières à l'immigration francophone. Cela comprend la facilitation de la participation des communautés francophones en situation minoritaire aux initiatives de promotion à l'international ainsi qu'à l'accompagnement et au recrutement de candidats d'expression française.

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028

Ces initiatives sont soutenues par un investissement de plus de 137 millions de dollars annoncé dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 du gouvernement du Canada. La mise en œuvre de l'ensemble des mesures du plan d'action démontre l'engagement ferme du gouvernement fédéral envers l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire.

Le ministre a également souligné que la cible de 4,4 % d'admissions de résidents d'expression française hors Québec a été dépassée en décembre dernier et a atteint environ 4,7 % de janvier à décembre 2023, selon les données statistiques présentement disponibles. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sera à même de confirmer les statistiques complètes pour 2023 d'ici février 2024. IRCC a annoncé en novembre dernier des cibles ambitieuses, réalistes et atteignables pour les 3 prochaines années. Ces cibles représentent 6 % d'admissions d'immigrants francophones hors Québec en 2024, 7 % en 2025 et 8 % en 2026.

Ces mesures faciliteront le renforcement, la croissance et la vitalité à long terme des communautés francophones en situation minoritaire hors Québec. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les principaux intervenants, pour renforcer les communautés francophones en situation minoritaire.

« L'immigration francophone joue un rôle crucial dans le renforcement de notre identité nationale. Les nombreuses mesures que nous mettons en œuvre permettront d'attirer des travailleurs francophones talentueux, lesquels contribueront à la force économique et culturelle de leurs communautés. Nos efforts pour assurer le succès de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants d'expression française soutiennent notre engagement indéfectible à rétablir et à accroître le poids démographique des francophones en situation minoritaire. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les mesures annoncées aujourd'hui visant à promouvoir l'immigration francophone sont fondamentales pour l'avenir et la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire au pays. Grâce à la Loi sur les langues officielles modernisée et au Plan d'action 2023-2028 qui se met en branle depuis cet automne, notre gouvernement met en place les mécanismes et les investissements nécessaires pour atteindre des cibles à la fois ambitieuses et essentielles. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

En avril 2023, le gouvernement du Canada a présenté le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Le gouvernement s'engage à mettre en place l'ensemble des mesures proposées au pilier 1, intitulé Immigration francophone : vers le rétablissement du poids démographique des francophones.

a présenté le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration. Le gouvernement s'engage à mettre en place l'ensemble des mesures proposées au pilier 1, intitulé Immigration francophone : vers le rétablissement du poids démographique des francophones. La Loi sur les langues officielles modernisée comprend une obligation pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté d'adopter une politique en matière d'immigration francophone contenant des objectifs, des cibles et des indicateurs.

En 2023, plus de 19 600 immigrants d'expression française se sont établis dans l'une des communautés francophones hors Québec.

En novembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé une aide financière de près de 85 000 $ à l'Université de l' Ontario français. Cet investissement appuie la mise en place de l'Observatoire en immigration francophone au Canada et contribue aux efforts menés par le Canada visant à favoriser l'accueil et l'intégration des immigrants francophones.

