Des membres du ministère du Tourisme des Bahamas se rendent à Montréal pour faire une mise à jour sur le tourisme et exhorter les Canadiens à voyager après l'ouragan Dorian

En partenariat avec Air Canada et Vacances Air Canada, le ministre du Tourisme Dionisio D'Aguilar et le directeur général adjoint Ellison « Tommy » Thompson ont fait le point sur les principales destinations et ont communiqué aux médias et aux partenaires du secteur des voyages de récents renseignements essentiels à la suite de l'ouragan Dorian. Ont participé à l'événement les hôtels Grand Isle Resort & Spa, Warwick Paradise Island, Sandals, ainsi que le Conseil de promotion de Nassau Paradise Island.

Les hauts responsables du BMOTA ont insisté sur le fait que si deux îles des Bahamas, Grand Bahama et les Abacos, sont en cours de reconstruction après le passage dévastateur de la tempête, il reste 14 îles qui n'ont pas été touchées, dont Nassau Paradise Island et les îles Out, lesquelles sont ouvertes aux affaires et prêtes à accueillir des visiteurs en quête de vacances tropicales.

« Les Bahamas sont bel et bien prêtes à accueillir les visiteurs et nous offrons l'escapade tropicale que vos lecteurs et clients recherchent », a déclaré le ministre du Tourisme Dionisio D'Aguilar lors du déjeuner. « Le beau soleil, le sable et la mer mis en valeur dans notre campagne Fly Away ne sont toujours qu'à un court voyage en avion. »

Pour souligner l'éternelle beauté, la chaleur et l'aventure qu'offrent ces 14 îles, le BMOTA a lancé sa nouvelle campagne de marque Fly Away pour inciter les voyageurs à s'envoler dès maintenant. Les partenaires de destination ont également lancé de nouveaux projets passionnants, dont le renforcement du pont aérien d'Air Canada à destination des Bahamas.

Fly Away, la nouvelle campagne créative et multicanal mettant en vedette le rockeur Lenny Kravitz, star bahaméenne et américaine, révèle l'esprit authentique des Bahamas comme destination d'aventure et de découverte. Sur les paroles du tube de Lenny Kravitz Fly Away, l'annonce télévisée et les efforts de marketing qui l'accompagnent saisissent son très fort lien personnel avec les Bahamas, ainsi que la pure montée d'adrénaline que procure l'exploration des 100 000 milles carrés (260 000 kilomètres carrés) de l'archipel en bateau et en avion.

Paul Strachan, directeur principal de l'Office du tourisme des Bahamas au Canada, a déclaré que Montréal est le deuxième marché canadien en termes d'arrivées de visiteurs aux Bahamas et qu'Air Canada a étoffé son pont aérien entre Montréal et Nassau. À compter du 20 décembre 2019, le vol sans escale, qui était exploité deux fois par semaine, le sera quatre fois par semaine.

Les hauts responsables du BMOTA ont déclaré que la meilleure façon dont les Canadiens peuvent aider les Bahamas est simple : en planifiant des vacances. Hormis les projets de voyage aux Bahamas, les dons en argent à une organisation humanitaire réputée sont véritablement essentiels en ce moment pour les Abacos et Grand Bahama. Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent trouver une liste des partenaires certifiés des Bahamas sur le site www.bahamas.com/relief.

