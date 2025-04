Les Canadiens et les Canadiennes peuvent voter pour leurs destinations favorites et courir la chance de gagner 5 000 $ en eCartes-cadeaux Air Canada pour leurs vacances de rêves.

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Vacances Air Canada a lancé le tout premier prix Coups de cœur des voyageurs pour célébrer le 50e anniversaire de l'entreprise. Les prix permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de voter pour leurs destinations mondiales favorites et participer au concours Coups de cœur des voyageurs afin de courir la chance de gagner 5 000 $ en eCartes-cadeaux Air Canada pour réserver leurs vacances de rêves*.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes peuvent voter parmi 10 catégories de voyages sélectionnées par un groupe d'experts de Vacances Air Canada, allant d'escapades ensoleillées sur la plage, aux retraites relaxantes et aux aventures familiales. En votant, les Canadiens et Canadiennes peuvent partager leurs expériences personnelles avec Vacances Air Canada, contribuant ainsi à une sélection des meilleures destinations de voyages basée sur la communauté.

« Il ne s'agit pas seulement de destinations, il s'agit de célébrer les histoires et les souvenirs que Vacances Air Canada et les Canadiens et Canadiennes créent ensemble depuis plus d'un demi-siècle », a déclaré Nino Montagnese, vice-président de Vacances Air Canada. « Les prix Coups de cœur des voyageurs invitent tous les gens à faire briller des trésors cachés du monde et à les rendre accessibles et passionnants pour les Canadiens et les Canadiennes. »

Voici les 10 catégories :

Liste de souhaits - Vacances uniques offrant des expériences inoubliables.

- Vacances uniques offrant des expériences inoubliables. Vacances à la plage - Vacances relaxantes à se détendre sur des plages de sable et à nager dans des eaux cristallines.

- Vacances relaxantes à se détendre sur des plages de sable et à nager dans des eaux cristallines. Favori des gourmets - Aventures culinaires allant de la cuisine de rue à une cuisine raffinée.

- Aventures culinaires allant de la cuisine de rue à une cuisine raffinée. Destination d'aventure - Destinations plein air captivantes pour l'exploration et les activités.

- Destinations plein air captivantes pour l'exploration et les activités. Arts et culture - Destinations centrées sur les arts locaux, l'histoire et l'immersion culturelle.

- Destinations centrées sur les arts locaux, l'histoire et l'immersion culturelle. Famille - Vacances amusantes pour les familles de tous âges.

- Vacances amusantes pour les familles de tous âges. Bien-être - Escapades reposantes axées sur la détente, le yoga, les soins au spa et la santé.

- Escapades reposantes axées sur la détente, le yoga, les soins au spa et la santé. Romance - L'endroit idéal pour tomber amoureux.

- L'endroit idéal pour tomber amoureux. Séjour urbain - Évasions urbaines à la découverte des villes les plus vibrantes du monde.

- Évasions urbaines à la découverte des villes les plus vibrantes du monde. Trésor caché - Destinations authentiques offrant charme et unicité.

Le public votant peut participer et courir la chance de gagner 5 000 $ en eCartes-cadeaux Air Canada, qui peuvent être utilisées pour des vacances de rêves. Les personnes participantes peuvent également obtenir des entrées supplémentaires pour le concours Coup de cœur des voyageurs en votant. Le vote est ouvert jusqu'au 30 juin 2025, et les destinations gagnantes seront annoncées en septembre 2025.

Les destinations gagnantes obtiennent le titre de « Meilleure dans sa catégorie » pour 2025 et reçoivent la pastille « Gagnante du concours Coup de cœur des voyageurs » soulignant leur unicité et leur attrait. Les distinctions seront partagées au sein de la communauté des voyageurs et voyageuses, contribuant ainsi à alimenter une conversation à l'échelle mondiale sur les meilleures destinations à visiter dans le monde.

*Certaines conditions s'appliquent. Cliquez ici pour les règlements du concours.

À propos de Vacances Air Canada :

Depuis 50 ans, Vacances Air Canada fait voyager les rêves. Vacances Air Canada est un grand spécialiste du voyage qui offre aux Canadiens et aux Canadiennes des moments de voyage inégalés. Récipiendaire à plusieurs reprises du prix du choix des consommateurs et du prix Choix des lecteurs de TravelPulse Canada, le voyagiste offre des forfaits vacances conçus avec soin, qui comprennent des options tout-inclus, des forfaits Vols et Hôtel, des circuits, des croisières, des locations de voiture, des excursions, ainsi qu'un éventail d'activités et d'expériences. Avec des destinations dans le monde entier, notamment au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï et en Asie, Vacances Air Canada rend les voyages simples et mémorables pour les Canadiens et les Canadiennes. Pour une expérience sans faille, Vacances Air Canada offre un service à la clientèle amélioré avec un accès à des représentants à destination dans des régions clés, assurant ainsi un service et un soutien à destination tout au long du voyage. Les forfaits de Vacances Air Canada comprennent des vols à bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, ainsi que la possibilité d'accumuler et d'échanger des points AéroplanMD. Pour en savoir plus sur la façon de faire voyager vos rêves, visitez le www.vacancesaircanada.com.

