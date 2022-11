LONDON, ON, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Le jeudi 17 novembre 2022, des membres réguliers, des membres civils et des employés de la fonction publique de la division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été récompensés pour leurs années de service exemplaire et leur dévouement continu envers la population du Canada.

Les récipiendaires de la médaille d'ancienneté sont des employés qui se sont acquittés de leurs fonctions d'une manière nettement exceptionnelle. Leurs actions leur font honneur à eux-mêmes et sont fidèles aux plus grandes traditions de la Gendarmerie royale du Canada.

La médaille est décernée en reconnaissance de toutes les occasions où son récipiendaire a dû faire preuve de courage, de ténacité, de patience et de jugement, et afin d'honorer toutes les actions qui constituent une longue carrière de service exemplaire et de bonne conduite.

En plus des médailles d'ancienneté, des distinctions honorifiques ont été remises aux employés suivants :

Karen O'Dell, Kathryn Burdan, Mimma Curcio, Leslie Eeley, Samantha Giuliano, Angelo Kaldis et Ron Wiley de l'Unité de l'approvisionnement, des marchés et de la gestion du matériel de la Division O, ont reçu une mention élogieuse du commandant de l'unité.

Le sergent d'état-major Tim Laurence a reçu une mention élogieuse du commandant pour service exceptionnel.

Le sergent Doug Schiffner a reçu une mention élogieuse du commandant pour service exceptionnel.

Au nom du Bureau du commissaire des incendies de l'Alberta, le sergent d'état-major William Eros a reçu la médaille des services d'urgence de l'Alberta.

« Je vous remercie de vos efforts exceptionnels et de votre détermination à assurer la sécurité de nos communautés partout au Canada, a déclaré Jodie Boudreau, commissaire adjointe. Je suis fière de chacun d'entre vous, et je suis heureuse d'avoir l'honneur de remettre les mentions élogieuses pour longs états de service aux récipiendaires auxquels nous rendons hommage aujourd'hui pour services exceptionnels rendus au Canada. »

Faits en bref

Créée à l'origine par le roi George V en 1934, la médaille d'ancienneté de la GRC est décernée à des membres réguliers de moralité irréprochable qui ont atteint des jalons dans le nombre de leurs années de service.

La médaille d'ancienneté Canada est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au Canada .

est la plus ancienne distinction honorifique décernée continuellement au sein du système de distinctions canadiennes, et la première créée spécifiquement pour le service au . La première cérémonie de remise de médailles d'ancienneté a eu lieu à Ottawa , en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier.

, en mars 1935, au Manège militaire de la Place Cartier. En 1981, le programme a été élargi pour inclure les membres civils et de nouveau en 2002 pour inclure les employés de la fonction publique.

Les membres réguliers, les membres civils et les employés de la fonction publique qui comptent 20, 25, 30, 35, 40 et 45 années de service sont honorés à l'occasion de ces jalons.

Photo de groupe des récipiendaires des médailles d'ancienneté de la GRC et des mentions élogieuses, qui ont été remises à London (Ontario) le 17 novembre 2022.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Division O (Ontario), Courriel : [email protected]