La contribution de DEC permettra à l'entreprise manufacturière de Magog d'augmenter sa productivité et de moderniser sa production afin de demeurer compétitive.

MAGOG, QC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 300 000 $ à Quinco & Cie inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière magogoise, spécialisée dans la conception et la fabrication de carreaux autocollants décoratifs, pourra non seulement améliorer sa compétitivité, mais aussi la qualité de ses produits et renforcer sa compétitivité sur les marchés où ses produits « Smart Tiles » sont commercialisés, notamment au Canada, aux États-Unis et en Europe. Cette contribution lui permettra d'acquérir des équipements d'impression numérique haute définition de dernière génération, rendant ses procédés de production plus flexibles et performants.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

Citations

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Quinco, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Les entreprises manufacturières comme Quinco sont au cœur de notre économie régionale. En appuyant ce projet, notre gouvernement contribue à renforcer la productivité, l'innovation et la compétitivité d'un fleuron d'ici. Ce nouvel équipement de pointe permettra à Quinco de continuer à se démarquer sur les marchés canadien, américain et européen, tout en soutenant des emplois de qualité à Magog. C'est exactement le genre d'investissement qui fait grandir notre région et qui rend notre économie plus forte et plus fièrement canadienne. »

Louis Villeneuve, député de Brome-Missisquoi

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien offert par le gouvernement du Canada et de la collaboration de DEC dans l'acquisition de notre nouvelle imprimante numérique haute définition. Avec nos produits vendus partout en Amérique du Nord et en Europe combiné à une compétition importante, nous devons constamment nous améliorer et innover. Cet équipement de pointe nous permettra non seulement d'améliorer significativement notre capacité de production, mais aussi de continuer à innover et à répondre aux besoins croissants de nos clients. Grâce à cette contribution, nous sommes en mesure de renforcer notre position sur le marché. »

Élaine Paquin, présidente, Quinco & Cie

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain .

