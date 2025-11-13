La contribution de DEC permettra à l'entreprise manufacturière de Trois-Rivières d'améliorer sa productivité et d'augmenter sa capacité de production afin de soutenir sa croissance et demeurer compétitive.

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable d'un million de dollars à Immobilisations Mycy inc., connue sous le nom de FAB 3R. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière pourra améliorer sa productivité et augmenter sa capacité de production par l'acquisition d'équipement numérique et le reconditionnement d'équipements de production. FAB 3R est une PME qui se spécialise dans la fabrication, l'usinage et l'assemblage mécanique de pièces de grande dimension.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant FAB 3R, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Nos entreprises jouent un rôle central dans le développement des collectivités et font partie du plan de croissance économique de notre gouvernement. En les accompagnant, nous contribuons concrètement à renforcer leurs activités et leur apport à l'économie régionale. C'est pourquoi je me réjouis du soutien accordé par DEC au projet de FAB 3R, dont la contribution à la vitalité économique de Trois-Rivières est incontestable. Il ne fait aucun doute que le succès de ce projet prometteur générera des retombées positives pour l'ensemble de la région, du Québec et du Canada. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Sincère reconnaissance à DEC, dont le partenariat a été crucial tout au long de notre parcours. Son récent appui a permis l'acquisition d'équipements sophistiqués et à la fine pointe de la technologie, destinés à renforcer nos opérations. Grâce à cette collaboration, FAB 3R est en mesure d'améliorer sa productivité, d'augmenter sa capacité et de se positionner de manière encore plus compétitive sur ses marchés. »

Yves Lacroix, président-directeur général, FAB 3R

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

