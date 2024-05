REGINA, SK, le 30 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan, la Ville de Regina et la National Affordable Housing Corporation ont fourni un investissement combiné de 370 000 $ dans un immeuble en rangée neuf offrant des logements abordables à des gens ayant des besoins diversifiés à Regina.

L'inauguration a eu lieu à l'emplacement de l'ensemble Plainsview Estates, au 7551, boulevard Mapleford, dans le quartier Rosewood Park de Regina. Le nouvel immeuble en rangée comprend quatre appartements de trois chambres. Il accueillera à prix abordable huit personnes ayant des besoins particuliers liés à leur santé mentale ou physique.

Les nouveaux résidents recevront aussi des services de soutien à domicile. De plus, on les mettra en relation avec des programmes communautaires de l'organisme Creative Options Regina.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant :

160 000 $ en financement conjoint dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , de l'initiative Saskatchewan Priorities et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation;

, de l'initiative Saskatchewan Priorities et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation; 110 500 $ de la National Affordable Housing Corporation;

100 000 $ de la Ville de Regina .

« Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces pour s'assurer de répondre aux besoins en matière de logement partout au Canada. Il est prioritaire d'offrir à la population de la Saskatchewan un accès à des logements sûrs et abordables, ainsi que le soutien et les services dont elles ont besoin. La seule manière d'y arriver est par le travail acharné et la collaboration de tous nos partenaires. Je suis ravi d'accueillir ces familles dans leur nouveau logement aujourd'hui. Je leur souhaite la meilleure des réussites dans ce nouveau chapitre de leur vie. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est très fier de contribuer à cet important ensemble résidentiel qui permet d'améliorer la vie des personnes aux prises avec des besoins uniques en matière de logement. Ces nouvelles habitations sont plus qu'un simple endroit sûr et abordable où vivre; elles offrent aussi aux locataires un système de soutien, un lien avec la collectivité et une occasion de réaliser leur plein potentiel. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Ville de Regina est reconnaissante aux gouvernements fédéral et provincial de leur investissement dans sa collectivité. Nous sommes heureux de nous associer à eux non seulement pour élargir les possibilités de logement des personnes en situation de handicap, mais aussi pour créer un espace où elles peuvent nouer des liens et s'épanouir. En offrant des logements sûrs et accessibles ainsi que des services de soutien essentiels par l'intermédiaire de Creative Options Regina, nous favorisons la création d'une collectivité plus forte et plus inclusive à Regina. - Sandra Masters, mairesse de Regina

« Pour la National Affordable Housing Corporation, la décision était facile : il fallait élargir l'offre de logements locatifs abordables destinés aux personnes soutenues par ses partenaires de Creative Options Regina. Creative Options Regina est bien connue pour son soutien à l'autonomie à domicile des personnes de la collectivité ayant une déficience intellectuelle. Grâce à cette collaboration, huit personnes soutenues par l'organisme ont maintenant accès à certains des logements abordables de la plus haute qualité de la province. À Regina, il y a un besoin croissant et criant de logements sûrs avec services de soutien qui favorisent l'autonomie. Nous remercions la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Saskatchewan Housing Corporation et la Ville de Regina de leurs contributions. Grâce à elles, nous démontrons que la collaboration permet de créer de nouvelles solutions inclusives pour combler les lacunes en matière de logement abordable dans notre collectivité. » - Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation

« Notre collaboration avec la National Affordable Housing Corporation a permis aux personnes que nous soutenons d'obtenir un logement sûr, accessible et, surtout, abordable. Dans le quartier en développement, les locataires pourront vivre une expérience communautaire et éprouver un véritable sentiment d'appartenance. Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui partage nos valeurs afin de nous efforcer de remédier à l'insécurité en matière de logement des personnes en situation de handicap. » - Michael Lavis, directeur général de Creative Options Regina

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030 , qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le et la prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Tout le financement consenti aux termes de la SNL prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes. Bien que le financement dans le cadre du Rental Development Program (RDP) puisse refléter une contribution fédérale de 100 %, d'autres programmes administrés dans le cadre de la SNL et de l'initiative Saskatchewan Priorities peuvent être financés à 100 % par la province.

Le RDP accorde la priorité au financement qui permet de créer des logements locatifs abordables pour les ménages qui ont de la difficulté à se loger en Saskatchewan et dont les revenus se situent sous le seuil Saskatchewan Household Income Maximums. Le RDP peut financer jusqu'à 70 % des coûts en capital d'un projet.

et dont les revenus se situent sous le seuil Saskatchewan Household Income Maximums. Le RDP peut financer jusqu'à 70 % des coûts en capital d'un projet. La National Affordable Housing Corporation est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des constructeurs d'habitations privés, des organismes gouvernementaux et d'autres organismes sans but lucratif. Elle vise à faciliter la construction de logements abordables en Saskatchewan . Depuis 2020, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la National Affordable Housing Corporation à l'aménagement de 45 logements abordables (dont cet ensemble d'habitation) à Saskatoon et à Regina dans le cadre du RDP.

. Depuis 2020, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la National Affordable Housing Corporation à l'aménagement de 45 logements abordables (dont cet ensemble d'habitation) à et à Regina dans le cadre du RDP. Les locataires recevront des services de soutien de Creative Options Regina, un organisme qui conçoit des services de soutien personnalisés pour les personnes ayant des besoins particuliers. Il offre aussi du soutien personnalisé à domicile dans le cadre de son programme de logement avec services de soutien et de l'aide à l'orientation dans le cadre de son programme de jour.

