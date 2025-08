WEST KELOWNA, BC, le 5 août 2025 /CNW/ - Le commerce mondial a changé de fond en comble. Pour relever ce défi, le nouveau gouvernement du Canada élabore une stratégie industrielle exhaustive. Il investira dans la production intérieure, perfectionnera le savoir-faire canadien, aidera nos entreprises à se moderniser et à réinvestir, et apportera à nos industries le soutien nécessaire pour s'adapter à un marché canadien en essor et aux besoins de partenaires commerciaux fiables dans le monde entier.

Dans le cadre de cette stratégie, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui un train de nouvelles mesures pour aider l'industrie du bois d'œuvre à se transformer et à soutenir la concurrence. Ces mesures aideront à réaliser le plein potentiel de l'industrie dans un contexte où nous cherchons à accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures et à stimuler une croissance économique à long terme fondée sur les ressources et l'innovation canadiennes.

Le nouveau gouvernement du Canada va prendre les mesures suivantes :

Offrir jusqu'à 700 millions de dollars en garanties de prêt pour alléger les pressions actuelles que subit le secteur du bois d'œuvre. De cette façon, les entreprises pourront obtenir le financement et le soutien au crédit dont elles ont besoin pour maintenir et restructurer leurs activités durant cette période de transformation.

Investir 500 millions de dollars pour dynamiser la diversification des produits et des marchés afin que l'industrie puisse mieux soutenir la concurrence à long terme. Comme la technologie transformera les méthodes de construction et la demande en bois d'œuvre augmentera, cette mesure permettra d'accroître les activités de transformation et de production à valeur ajoutée au pays. Cet investissement prévoira également des initiatives permettant l'expansion et la diversification d'entreprises forestières dirigées par des Autochtones.

Bâtir en privilégiant l'emploi de matériaux canadiens dans la construction et en modifiant les processus de passation de marchés fédéraux de manière à exiger que les entreprises qui concluent un contrat avec le gouvernement fédéral s'approvisionnent en bois canadien. Le gouvernement s'acquittera de son mandat consistant à réaliser de grands projets d'infrastructure plus rapidement et à accroître le rythme de la construction de maisons pour atteindre près de 500 000 nouvelles maisons par année au cours de la prochaine décennie et, ce faisant, veillera à ce que le bois d'œuvre et d'autres matériaux canadiens soient privilégiés dans le cadre des travaux de construction. Une fois le programme Maisons Canada en place, le gouvernement offrira un financement à des constructeurs de maisons innovants du secteur privé au Canada qui auront recours à des technologies et des ressources canadiennes telles que le bois massif et le bois d'œuvre.

Diversifier les marchés internationaux pour les produits du bois canadiens obtenus de manière durable. Nous lancerons une nouvelle initiative afin de diversifier les exportations de produits du bois canadiens, notamment par la revitalisation de programmes fédéraux visant à accroître l'accès aux marchés étrangers où seraient envoyés des produits durables et novateurs de grande qualité. Dans les régions en essor rapide où la demande en logements et autres infrastructures augmente, nous ferons la promotion de la solution abordable et durable qu'est le bois d'œuvre canadien.

Investir 50 millions de dollars pour appuyer le perfectionnement et le recyclage des compétences et offrir de nouvelles mesures de soutien du revenu à plus de 6 000 travailleurs touchés dans l'industrie du bois d'œuvre dans le cadre des Ententes sur le développement du marché du travail. Cet investissement s'ajoute aux améliorations temporaires apportées au régime d'assurance-emploi (AE) et au programme de Travail partagé de l'AE. Il nous permettra d'offrir aux travailleurs les outils et la formation dont ils ont besoin pour soutenir la concurrence et les aider à s'adapter aux nouvelles technologies, à renforcer leur savoir-faire et à exceller dans des industries en pleine transformation.

L'économie canadienne passe de la dépendance à la résilience. Pendant cette période de transformation, ces mesures permettront à l'industrie canadienne du bois d'œuvre et à ses travailleurs de s'adapter, et ils en ressortiront encore plus forts.

Citations

« Le secteur forestier est au cœur de l'économie canadienne. Au moment où nous passons de la dépendance à la résilience, le nouveau gouvernement du Canada veillera à ce que l'industrie puisse se transformer pour saisir de nouvelles opportunités sur les marchés canadiens et internationaux. Dans ce contexte mondial en évolution, nous privilégions ce sur quoi nous avons une emprise, c'est-à-dire de bâtir un Canada fort avec le savoir-faire canadien et le bois d'œuvre canadien. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le secteur forestier canadien est au centre de notre économie. Il fournit près de 200 000 bons emplois dans des communautés rurales et urbaines et génère des milliards de dollars chaque année dans le PIB canadien et en exportations. Grâce aux mesures annoncées aujourd'hui et aux mesures déjà en place, nous nous engageons à protéger cette industrie névralgique ainsi que les travailleurs qui en sont le moteur. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la volonté inébranlable du gouvernement du Canada de soutenir l'économie canadienne et les travailleurs qui en assurent la force. En consolidant cette industrie essentielle et en assurant la résilience des chaînes d'approvisionnement, nous soutenons l'industrie, ses travailleurs et les communautés pour permettre au Canada de rester un partenaire commercial mondial de confiance. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le monde change et le Canada doit être prêt à relever les défis de notre époque. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures pour soutenir les travailleurs et les industries qui bâtissent le Canada, jour après jour. En renforçant ce que nous avons ici chez nous et en défendant le Canada, nous veillons à ce que notre pays reste fort, compétitif et prêt à jouer un rôle de premier plan. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Les ressources naturelles du Canada sont un pilier de notre identité nationale, en plus de constituer la base de notre économie. Pour préserver les emplois et les communautés canadiennes et leur assurer un avenir prospère, nous devons absolument protéger et moderniser nos industries de l'exploitation des ressources face aux droits de douane et à l'incertitude mondiale. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits saillants

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur qui emploie près de 200 000 personnes, dont plus de 11 000 Autochtones, et ajoute plus de 20 milliards de dollars à notre PIB.

En 2024, 66 % de la production totale de bois d'œuvre du Canada a été exportée, dont près de 90 % vers les États-Unis.

Le 25 juillet 2025, le département américain du Commerce a doublé les droits de douane sur les produits de bois d'œuvre en provenance du Canada, et d'autres hausses sont attendues plus tard ce mois-ci.

De nouveaux produits forestiers innovants, comme le bois d'ingénierie, les biocarburants et les matériaux d'emballage biodégradables à base de produits forestiers, aident le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et permettent de trouver des solutions de logement plus durables et plus efficaces.

Le nouveau gouvernement du Canada doublera le rythme de construction de logements pour atteindre près de 500 000 nouveaux logements par année au cours de la prochaine décennie. À elle seule, cette mesure permettra de doubler la quantité de bois d'œuvre canadien utilisé dans la construction résidentielle, ce qui équivaut à une augmentation de près de 2 milliards de pieds-planches. De plus, elle permettra de doubler la demande en panneaux structuraux, ce qui représente une augmentation d'environ un milliard de pieds carrés.

Une fois en place, le programme Maisons Canada accordera la priorité à l'utilisation de matériaux fabriqués au Canada, y compris le bois, afin d'accélérer la construction de logements tout en soutenant les travailleurs et les industries canadiennes.

