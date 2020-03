Des investissements du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de deux entreprises manufacturières familiales

ACTON VALE, QC, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Deux entreprises manufacturières de l'industrie des produits métalliques de la région - ABM Précision et Métallitech - se doteront d'équipements de production spécialisés grâce à des investissements du gouvernement du Canada. Les sommes injectées, qui visent à mieux répondre aux besoins évolutifs de leur clientèle respective, leur permettront d'accroître leur productivité et d'optimiser leur capacité de production.

ABM Précision inc., une entreprise en pleine croissance

Fruit d'une relève familiale structurée, ABM Précision inc. se spécialise dans la fabrication de poinçons-matrices, de moules, de gabarits ainsi que dans la conception assistée par ordinateur de pièces en série. Détenue et dirigée par deux frères, elle concrétise le désir de leurs parents d'augmenter la productivité, l'innovation et la croissance de l'entreprise familiale, issue de la fusion de leurs anciennes entreprises complémentaires.

Pour y parvenir, les jeunes entrepreneurs ont mis de l'avant un plan d'investissement audacieux : grâce à l'appui du gouvernement du Canada (480 000 $), l'entreprise en démarrage pourra notamment acquérir et installer des équipements de production automatisés avec de nouvelles technologies, dont un centre d'usinage numérique, ce qui réduira considérablement ses coûts internes de fabrication en plus d'augmenter sa capacité de production.

Métallitech inc. acquiert de nouveaux équipements

Pour sa part, Métallitech inc., fondée en 1995, est une entreprise manufacturière en processus de relève œuvrant dans la transformation métallique et non métallique. Elle se spécialise dans la projection thermique, une technique particulière de traitement de surface par voie sèche servant à améliorer les propriétés initiales du matériau traité. Nécessitant une expertise pointue, la projection thermique permet d'ajouter des caractéristiques supplémentaires de protection au matériau de base, dont l'anti-usure, l'anticorrosion, l'anti-collage ainsi que des propriétés de conductivité.

Pour demeurer compétitive et améliorer ses performances, Métallitech s'est dotée d'une stratégie visant l'amélioration de son parc d'équipements; DEC lui a donc octroyé 317 400 $ pour l'acquisition, entre autres, d'équipements de production robotisés intégrant de nouvelles technologies.

Grâce à cet apport, l'entreprise sera en mesure d'assurer une qualité de classe mondiale des produits qu'elle traite, et ce, tel qu'exigé par ses grands donneurs d'ordres, des clients d'envergure dans les domaines des pâtes et papiers, de la foresterie, des mines, de l'aciérie et de l'hydro-électricité.

Ce financement, des contributions remboursables totalisant 797 400 $, a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

Citations

« Nous soutenons la croissance d'entreprises d'ici qui font rayonner le savoir-faire canadien à l'international, comme le font avec brio ABM Précision et Métallitech. Il faut miser sur notre compétitivité et maximiser notre savoir en soutenant l'innovation. Si nos entrepreneurs sont parmi les premiers à adopter certaines technologies et les solutions qui en découlent, cela favorise la compétitivité de nos industries et la croissance économique. »

Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Soutenir la croissance de nos entreprises familiales est au cœur de nos priorités. Nous sommes là pour appuyer les projets qui propulsent les entreprises en démarrage, aider nos jeunes à prendre la relève et favoriser la compétitivité de nos industries à l'échelle internationale. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

