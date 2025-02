Des gains historiques pour les travailleuses et les travailleurs de Sonaca

MIRABEL, QC, le 23 févr. 2025 /CNW/ - Les syndiqué-es de Sonaca, un important fabricant d'ailes d'avion, ont voté à 83.4 % pour une entente de principe intervenue avec l'employeur le 14 février dernier.

La nouvelle convention d'une durée de cinq ans fera augmenter les salaires de 29 % et la masse salariale de 38 % d'ici le 31 décembre 2029. Dès la première année, les travailleuses et les travailleurs pourront compter sur une hausse de 3,65 $ l'heure. Après quatre ans, l'augmentation oscillera de 8,52 $ à 10,04 $ l'heure.

On note aussi une bonification de 2 % du régime de retraite ainsi que l'introduction d'un programme de retraite progressive à partir de 55 ans. La sécurité d'emploi sera mieux protégée contre la sous-traitance et les agences. Les primes, les vacances, les congés rémunérés et les horaires de fin de semaine ont aussi été améliorés !

« Nous sommes pleinement satisfaits de la nouvelle entente qui devrait mettre fin à l'exode de plusieurs de nos membres vers de meilleurs emplois ailleurs dans l'industrie aéronautique de la grande région de Montréal. Je salue la solidarité et la détermination exemplaire de nos membres qui nous ont permis d'obtenir des conditions à la hauteur d'un joueur de premier niveau de notre secteur », affirme Benoit Pépin, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sonaca Montréal-CSN.

Aéronautique CSN

« La CSN démontre encore toute sa pertinence dans le secteur aéronautique », ajoute Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN. Sonaca est un fournisseur pour plusieurs entreprises bien connues, telles que Bombardier ou Boeing.

Région de l'aéronautique

« Les gains des travailleuses et des travailleurs de Sonaca consolident la place du secteur aéronautique et des bons emplois que celui-ci permet dans notre région », conclut Judith Trudeau, vice-présidente du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN regroupe 85 syndicats et plus de 19 300 membres. Il est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

