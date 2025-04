Le Conseil central des Laurentides tient son 32e congrès cette semaine à Saint-Sauveur

SAINT-SAUVEUR, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - De nombreux syndicats de la CSN seront réunis cette semaine à Saint-Sauveur, alors que s'ouvre aujourd'hui le 32e Congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides.

Sous le thème Le maillon fort des Laurentides, les congressistes, issus de tous les secteurs d'activité, aborderont cette semaine plusieurs enjeux reliés aux relations de travail, à l'action politique et aux services publics.

Une conférence portant sur les luttes syndicales sera présentée en ouverture de congrès par Alain Savard, auteur du livre Organiser, mobiliser, gagner et conseiller syndical de la CSN. Le premier vice-président de la CSN, Francois Enault, ainsi que la présidente du Conseil central des Laurentides-CSN, Chantal Maillé, prendront également la parole en après-midi aujourd'hui.

Les droits des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires, une réalité rencontrée par de nombreux syndicats, feront l'objet d'une présentation mercredi. Les congressistes auront aussi la chance d'entendre Jean-Pierre Charbonneau, ancien journaliste et politicien, aborder l'importance de l'éducation à la citoyenneté.

Les luttes menées au cours du dernier mandat feront également l'objet d'une présentation, tout comme les stratégies de syndicalisation à mettre en œuvre au cours des prochains mois. Le congrès sera par ailleurs l'occasion, pour les délégué-es des syndicats, d'adopter les états financiers du dernier exercice et le budget du mandat qui s'amorcera au sortir de l'événement. Enfin, ils pourront élire d'ici vendredi les officières et les officiers qui siégeront au comité exécutif du conseil central.

Le 32e Congrès du Conseil central des Laurentides a lieu au Manoir Saint-Sauveur du 22 au 25 avril 2025. Les médias qui souhaitent assister au congrès peuvent s'y inscrire sur place.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN regroupe 85 syndicats et plus de 19 300 membres. Il est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides-CSN

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]@csn.qc.ca