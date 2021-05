YARMOUTH, NS, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est une source essentielle de revenus et d'emplois partout au pays pour les communautés autochtones. Le gouvernement du Canada investit dans des projets pour doter les Autochtones d'outils qui leur permettront de multiplier les débouchés économiques dans le secteur forestier et leurs communautés.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore-St. Margarets, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 48 000 $ à la Première Nation d'Acadia (en anglais seulement) pour :

l'élaboration d'un rapport d'inventaire du bois sur pied qui synthétisera les données recueillies sur les ventes actuelles et futures de bois franc, de résineux et de produits à valeur ajoutée et qui contiendra des recommandations sylvicoles;

l'achat d'une tronçonneuse-fendeuse qui rendra la production de bois de chauffage plus sécuritaire et plus rentable pour la communauté.

Ce projet aidera la Première Nation d'Acadia à renforcer ses capacités et à favoriser le transfert de connaissances grâce à son plan d'aménagement forestier et à sa compréhension des ventes de bois d'œuvre potentielles que recèlent ses terres à bois. Il contribuera également à la diversification de l'offre de produits du bois en Nouvelle-Écosse.

Les fonds octroyés par Ressources naturelles Canada proviennent de l'Initiative de foresterie autochtone (IFA), qui soutient des projets de développement économique pilotés par des Autochtones dans le secteur forestier canadien. En investissant dans des technologies pour ce secteur, nous mettons au point des solutions plus vertes qui permettent de lutter contre les changements climatiques et de créer une économie sobre en carbone.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le budget de 2019, qui prévoyait un financement de 12,6 millions de dollars pour l'IFA afin de soutenir des entreprises forestières autochtones qui développent des capacités et créent de l'emploi dans les communautés autochtones, ce qui augmente et diversifie les débouchés dans le secteur forestier.

Pour les communautés autochtones, le secteur forestier a de la valeur tant sur le plan économique que spirituel. Ce projet a pour but de bâtir une industrie forestière autochtone encore plus forte qui prospérera et maintiendra sa résilience économique.

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique et leurs démarches sont couronnées de succès. L'Initiative de foresterie autochtone soutient les travailleurs et les entreprises autochtones du secteur forestier en leur offrant de nouvelles possibilités de progresser et de développer leurs activités tout en générant des retombées positives pour leurs communautés. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Lorsque les peuples autochtones sont appelés à participer plus pleinement à l'économie de notre pays, nous en bénéficions tous. Cet investissement permettra à la Première Nation d'Acadia de se servir de ses territoires ancestraux pour y faire croître une entreprise forestière qui est à la fois durable et profitable. Cela signifie de bons emplois, davantage de revenus pour leur communauté et une industrie forestière plus forte et plus diversifiée en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore-St. Margarets

« Grâce à l'Initiative de foresterie autochtone de Ressources naturelles Canada, nous pourrons continuer d'investir dans les pratiques de gestion durable des ressources forestières tout en offrant de la formation adéquate et des emplois en foresterie. »

Deborah Robinson

Chef, Première Nation d'Acadia

« Les activités qui sont financées dans le cadre de l'Initiative de foresterie autochtone de Ressources naturelles Canada viendront appuyer les décisions de gestion stratégique de la Première Nation d'Acadia visant à augmenter le rendement économique des activités forestières tout en mettant de l'avant le concept de Netukulimk, c'est-à-dire d'atteindre des normes adéquates en matière de nutrition et de bien-être économique dans la communauté sans compromettre l'intégrité, la diversité ou la productivité de notre environnement et l'amélioration de la vitalité des forêts. »

Jeff Purdy

Conseiller, Première Nation d'Acadia

« Le programme de Ressources naturelles Canada aide la Première Nation d'Acadia à traverser cette période d'incertitude sans précédent en préconisant une planification stratégique visant les marchés durables et une gestion qui créera de l'emploi et fera la promotion de la pérennité écologique des forêts. »

Rachel Stevenson

Directrice du développement économique, Première Nation d'Acadia

