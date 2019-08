Des familles de partout au Canada reçoivent des versements bonifiés de l'Allocation canadienne pour enfants

Plus d'argent pour les familles de la classe moyenne

GATINEAU, QC, le 21 août 2019 /CNW/ - Une des grandes priorités du gouvernement du Canada est d'aider les familles canadiennes de la classe moyenne à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi, en juillet 2019, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) a été augmentée encore une fois pour qu'elle suive l'évolution du coût de la vie.

Cette semaine, un mois après le troisième anniversaire de l'ACE, des familles recevront leur deuxième versement de la prestation bonifiée. Ainsi, pour l'année de prestations 2019-2020, l'allocation maximale passera à 6 639 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5 602 $ par enfant de 6 à 17 ans. Pour cette même année de prestations, les familles bénéficiaires de l'ACE recevront environ 7 000 $ en moyenne.

Par exemple, une mère seule ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans et un revenu de 30 000 $ recevra 286 $ non imposables de plus lors de la prochaine année de prestations, pour un total de 13 278 $ en prestations pour cette seule année.

Dans l'ensemble du Canada, entre juillet 2017 et juin 2018, près de 3,7 millions de familles ont reçu plus de 23 milliards de dollars en versements annuels de l'Allocation canadienne pour enfants, ce qui a permis de donner à toutes les familles canadiennes une chance égale de réussir. Grâce à l'ACE, les parents disposent de plus d'argent pour payer des choses comme des aliments sains, des programmes de sport et des fournitures scolaires à leurs enfants.

Citation

« Aujourd'hui, les parents canadiens ont plus d'argent dans leurs poches, soit jusqu'à 143 $ non imposables de plus par enfant comparativement à l'an dernier. Grâce aux augmentations de l'ACE, les familles qui en ont le plus besoin obtiennent tous les mois un soutien financier non imposable. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Dans l'ensemble du Canada , près de 3,7 millions de familles canadiennes ont reçu des versements de l'ACE d'une valeur de 23,7 milliards de dollars au cours de l'année de prestations 2017-2018. Pour plus d'information :

L'ACE a eu des répercussions positives sur le revenu des familles, et elle a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. En 2017, 278 000 enfants de moins vivaient dans la pauvreté par rapport à 2015.

La déclaration de revenus permet d'obtenir des prestations et des crédits, y compris l'ACE. Plus de 29 millions de déclarations ont été produites pour la période de production des déclarations de revenus de 2018.

L'augmentation des paiements de l'ACE entre en vigueur immédiatement, et des changements ont aussi été apportés afin de simplifier et de clarifier le formulaire de demande de l'ACE. Ce changement a été apporté à la suite d'une longue consultation visant à s'assurer que les parents canadiens qui en ont le plus besoin ont accès plus facilement aux prestations et aux crédits auxquels ils ont droit.

Le Fonds monétaire international, la Banque du Canada et d'autres experts ont reconnu que l'ACE joue un rôle essentiel dans le renforcement de la classe moyenne du Canada .

et d'autres experts ont reconnu que l'ACE joue un rôle essentiel dans le renforcement de la classe moyenne du . Voici des exemples de ce que les nouveaux taux d'indexation représenteront pour l'année de prestations 2019-2020 à venir :

Une famille monoparentale ayant un enfant âgé de moins de 6 ans et gagnant 25 000 $ recevra 143 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 6 639 $ en prestations.



Une famille biparentale ayant deux enfants de 4 et 9 ans et gagnant 55 000 $ recevra 354 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 9 017 $ en prestations.



Une famille biparentale ayant deux enfants de moins de 6 ans et gagnant 90 000 $ recevra 263 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 7 090 $ en prestations.

Liens connexes

Allocation canadienne pour enfants

Agence du revenu du Canada

Statistiques sur l'Allocation canadienne pour enfants - année de prestation 2017-2018

Statistiques sur les circonscriptions électorales fédérales (SCEF) − Édition de 2018 (année d'imposition 2016)

SCEF, bénéficiaires du crédit pour la taxe sur l'allocation canadienne pour enfants - année de prestations 2017 - 2018

