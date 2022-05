OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli un total de 13 050 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Pour de nombreux nouveaux arrivants, l'obtention d'un emploi valorisant est une étape essentielle dans leur parcours de réinstallation et fait partie intégrante de l'indépendance financière. Ces nouveaux arrivants contribuent également à atténuer les pénuries de main-d'œuvre au Canada et appuient la croissance économique de notre pays après une pandémie en pourvoyant des postes vacants partout au pays.

Les petites entreprises canadiennes ont fait preuve d'un leadership incroyable dans l'embauche de nouveaux arrivants. À l'Île-du-Prince-Édouard, l'Immigrant & Refugee Services Association Prince Edward Island (IRSA PEI) aide les réfugiés qui veulent s'installer dans des communautés plus petites. M. Khaled Salar, un nouveau venu afghan, a obtenu un emploi hautement qualifié peu après son arrivée à Charlottetown, après avoir communiqué avec SpryPoint, une entreprise de Charlottetown qui crée des logiciels fondés sur l'infonuagique. On lui a offert un poste de gestionnaire de projet à SpryPoint compte tenu de ses années d'expérience. Il s'agit là d'un exemple frappant des répercussions importantes que cela a lorsque l'on réussit à mettre en correspondance des possibilités d'emploi et les compétences de nouveaux arrivants.

Reconnaissant les contributions que les réfugiés apportent à la main-d'œuvre canadienne, les grands employeurs du Canada ont également intensifié leurs efforts pour offrir des emplois aux nouveaux arrivants afghans en leur offrant les opportunités, les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour réussir. Voici comment certaines entreprises font leur part :

McCain Foods et Day & Ross se sont engagées à embaucher plus de 125 réfugiés d'ici 2024, avec des opportunités au sein des fonctions d'entreprise et de fabrication d'un bout à l'autre du pays.

Maple Leaf Foods dispose de plus de 700 postes vacants d'un bout à l'autre du pays, particulièrement dans les domaines de l'agriculture, de la transformation et de la production.

Les Commissionnaires, un organisme sans but lucratif et autonome qui est le plus grand employeur du secteur privé au Canada d'anciens combattants des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ont recensé des postes ouverts aux réfugiés afghans. Fort d'un effectif de plus de 22 000 hommes et femmes, les Commissionnaires sont formés pour travailler comme agents de sécurité, patrouilleurs mobiles, commis administratifs, réceptionnistes, techniciens en sécurité des systèmes, techniciens en câblage de réseau, superviseurs et plus encore.

Amazon et Amazon Web Services ont invité les réfugiés afghans à postuler à des postes vacants dans 12 villes du Canada, comme Vancouver , Calgary , Ottawa et Halifax , et offrent un soutien aux employés qui souhaitent améliorer leurs compétences.

Nous continuons de voir un élan de solidarité de la part des Canadiens de partout au pays, y compris des entreprises. En tant que propriétaire d'entreprise, découvrez comment vous pouvez aider les nouveaux arrivants et comment ils peuvent profiter à votre entreprise.

« Se trouver un emploi stable est essentiel au succès des nouveaux arrivants au Canada, et plusieurs d'entre eux sont impatients de mettre en valeur leur expérience et leurs compétences dans leur nouvelles communautés. Je suis ravi que tant d'entreprises canadiennes offrent des emplois et des possibilités de mentorat aux personnes les plus vulnérables du monde, afin qu'ils puissent enrichir nos collectivités et contribuer à la croissance de notre économie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La clé de notre succès est notre personnel dévoué et la façon dont ils travaillent ensemble pour comprendre les besoins uniques des nouveaux arrivants sur notre île. L'équipe du Service d'aide à l'emploi offre un soutien à l'emploi intégré adapté aux besoins individuels de chaque personne. Cela nous comble de joie quand nous recevons la bonne nouvelle qu'une autre offre d'emploi a été acceptée! »

- Bernadette Reynolds, directrice générale, IRSA PEI

Les réfugiés pris en charge par le gouvernement se réinstallent dans les collectivités où il existe des organismes de services de réinstallation financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La province de Québec reçoit un financement distinct pour fournir des services semblables dans le cadre de l'Accord Canada-Québec.

Le gouvernement du Canada finance plus de 500 organismes de fournisseurs de services afin de fournir des services de soutien et des programmes aux nouveaux arrivants tout au long de leur processus de réinstallation et d'établissement.

IRSA PEI est un organisme fournisseur de services du Programme d'aide à la réinstallation qui offre des services d'établissement à court terme et des programmes d'inclusion et d'intégration communautaire à long terme aux nouveaux immigrants à l'Île-du-Prince-Édouard. L'organisme travaille en étroite collaboration avec les employeurs afin de trouver des candidats qualifiés pour répondre à leurs besoins sur le marché du travail.

