Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs des communautés noires contribuent de façon importante à l'économie canadienne. Or, ils continuent d'être confrontés au racisme systémique et à des obstacles lorsqu'ils souhaitent démarrer une entreprise ou prendre de l'expansion. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement du Canada travaille pour éliminer ces obstacles de longue date avec son premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) ‒ un investissement de plus de 400 millions de dollars pour favoriser la réussite à long terme des entrepreneurs et propriétaires d'entreprise des communautés noires.

Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, accompagné d'Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, a rappelé que des aides financières totalisant plus de 24 610 000 $ ont été consenties par le gouvernement du Canada à 10 organismes qui accompagneront les entrepreneurs des communautés noires du Québec et du Canada. Monsieur Fergus a participé à une conférence virtuelle, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et de l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique.

Les organismes bénéficiaires sont : l'Association de la Communauté Noire de Côte-des-Neiges, Audace au Féminin, le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI), le Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains, 0rijin Village, DESTA Black Youth Network, le Fonds Afro-Entrepreneurs, la Fondation Fabienne Colas, le Groupe 3737 et le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires.

Ces sommes proviennent du Fonds pour l'écosystème national, créé pour renforcer l'écosystème d'entrepreneuriat pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises des communautés noires de partout au Canada.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

« Je suis fort heureux de pouvoir souligner ces contributions à des organismes qui font la fierté de nos communautés. Notre économie se doit d'être plus inclusive. Je demeure convaincu que les Canadiens des communautés noires sont un des groupes qui ont le plus l'esprit d'entrepreneuriat. Le Fonds pour l'écosystème national permet de libérer ce potentiel extraordinaire et aussi de favoriser la prospérité économique de tous les Canadiens. »

Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Il s'agit d'un moment important pour ces organismes qui apportent un dynamisme économique sans pareil dans les communautés noires. Je suis fier de constater que le gouvernement du Canada répond présent pour promouvoir une économie inclusive au Québec. »

Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

« Ces investissements importants sont un autre exemple de notre engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion des communautés noires du Canada. Grâce au Fonds pour l'écosystème national, ces organismes pourront accroître la portée des initiatives existantes et en créer de nouvelles. Ils offriront aussi un soutien, des services et des ressources indispensables aux entrepreneurs et aux entreprises des membres des communautés noires du Québec afin de bâtir des collectivités plus prospères et inclusives. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs des communautés noires du Québec font d'importantes contributions à l'économie canadienne et aux collectivités environnantes, mais ils continuent d'être confrontés au racisme systémique. Ces investissements visant à soutenir des organismes phares sont une étape importante pour aider ces gens d'affaires. »

L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Le Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires a pour objectif de renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises noirs au Canada . Il permet aux organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs de développer de nouveaux services ou d'étendre ceux qu'elles offrent déjà, comme le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation commerciale pour les entrepreneurs noirs.

. Il permet aux organisations à but non lucratif dirigées par des Noirs de développer de nouveaux services ou d'étendre ceux qu'elles offrent déjà, comme le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation commerciale pour les entrepreneurs noirs. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

