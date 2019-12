Des emplois attrayants et de qualité pour l'entreprise innovante Annexair - Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 3 M$ à l'entreprise du Centre-du-Québec

SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Annexair est un chef de file dans la fabrication industrielle d'unités de ventilation écoénergétiques. Pour répondre aux enjeux mondiaux, l'entreprise doit accélérer l'augmentation de sa capacité de production par l'intégration d'équipements à la fine pointe de la technologie. À cette fin, Annexair bénéficiera d'une contribution remboursable de trois millions de dollars de DEC.

Cette aide financière contribuera à intégrer les opérations manufacturières de l'entreprise dans une nouvelle usine ultramoderne de 300 000 pieds carrés afin d'implanter un nouveau concept de production manufacturière sous le modèle 4.0. Les nouvelles installations permettront aussi de fabriquer les nouveaux caissons des systèmes de ventilation en remplaçant l'acier traditionnel par les biocomposites. Cette innovation permettra de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre (GES) et de valoriser 30 à 60 millions de bouteilles de plastique annuellement.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly. L'aide du gouvernement du Canada portera plus précisément sur l'acquisition et l'installation d'équipements numériques. Elle permettra la création de plusieurs emplois en plus d'attirer la relève pour des emplois de technologie de pointe.

Fondée en 1998, Annexair se spécialise dans la fabrication et la conception de systèmes de manutention de l'air de haute qualité et écoénergétique. Les nouveaux caissons en biocomposite permettront à l'entreprise d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents en offrant un produit écologique deux fois plus durable que les produits traditionnels. Avec ses 281 employés, le chiffre d'affaires de l'entreprise atteindra 60 M$ cette année et 99 % de cette production est exportée aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes et à lutter contre les changements climatiques. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités, et elle permet le développement économique durable. C'est pourquoi le gouvernement s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser à l'étranger.

Citations

« Ce projet est très prometteur pour le Centre-du-Québec et appuie les efforts de la lutte aux changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant les entreprises qui se démarquent grâce à l'innovation et qui contribuent à une croissance économique durable et plus verte. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEC)



« Lorsque nous soutenons l'amélioration de la productivité d'une entreprise, nous faisons la promotion du développement économique à long terme. Le gouvernement donne les moyens à Annexair de devenir plus compétitive et de contribuer à une croissance économique plus propre et plus verte. Avec cet appui, le gouvernement du Canada réitère sa volonté de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de maintenir la vigueur de notre économie, tout en luttant contre les changements climatiques. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous sommes le premier au monde à prendre un si grand virage au sein de l'industrie du HVAC. Et, surtout fier de participer à la diminution des gaz à effets de serre (GES) grâce à notre écoproduction, notre nouvelle usine réinventée et notre nouveau produit fait de biocomposite. »

François Lemieux, président, Annexair

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Suivez Annexair sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, dec.media.ced@canada.ca; Jeremy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Courriel : jeremy.ghio@canada.ca