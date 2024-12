Des économies sur votre permis de conduire en 2025

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce que les Québécois bénéficieront d'un congé de paiement de la contribution d'assurance sur leur permis de conduire en 2025. Ainsi, sans point d'inaptitude, le permis de conduire de la classe 5 coûtera 26,25 $, plutôt que 118,41 $. Au total, ce sont près de 600 M$ qui resteront dans le portefeuille des Québécois en 2025.

Cette remise est possible grâce à la diminution des montants d'indemnisation à verser aux accidentés de la route depuis 2020, et à une augmentation du rendement du Fonds d'assurance automobile du Québec et des sommes disponibles dans celui-ci.

Prolongation de la période de validité des permis de conduire et des immatriculations

Par ailleurs, en raison des retards dans les envois des avis de paiement occasionnés par le conflit de travail fédéral chez Postes Canada, la vice-première ministre annonce également la signature de deux arrêtés ministériels visant à prolonger la période de validité des permis de conduire et des immatriculations qui viendraient à échéance entre aujourd'hui et le 28 février 2025.

Concrètement, tous les titulaires de permis dont l'anniversaire de naissance est entre le 20 décembre 2024 et le 28 février 2025 ainsi que tous les propriétaires de véhicules routiers dont le nom de famille commence par les lettres A, B, C ou W ont jusqu'au 31 mars 2025 pour effectuer leur paiement annuel.

Près de 2,6 millions de Québécois sont concernés par ces mesures, qui leur assurent le temps nécessaire pour régler leurs frais.

Citation :

« Pour une quatrième année consécutive, les Québécois paieront leur permis de conduire beaucoup moins cher en 2025! Une fois de plus, la sécurité sur nos routes s'améliore et le nombre d'indemnisations est en baisse. Il est donc normal que ce bilan positif profite à nos conducteurs. Aussi, pour limiter les désagréments causés par le confit de travail fédéral chez Postes Canada, j'ai prolongé le délai de paiement des permis de conduire et des immatriculations arrivant à échéance à partir de maintenant et jusqu'au 28 février 2025. Autant de bonnes nouvelles pour les Québécois, à qui je souhaite un joyeux Noël! »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants :

Congé de paiement de la contribution d'assurance

Le congé de paiement s'applique aux titulaires d'un permis de conduire régulier, probatoire ou d'un permis restreint des classes 5 et 6.

Il s'agit de la quatrième année de suite où les titulaires de permis de conduire pourront bénéficier d'un congé de paiement. En effet, des remises ont également eu lieu en 2022, 2023 et 2024.

2024. Depuis 2022, on parle d'une économie de près de 400 $ pour les titulaires d'un permis de conduire de la classe 5, et de plus de 700 $ pour les titulaires jumelant les classes 5 et 6.

Lors de la réception de leur avis de renouvellement de permis de conduire, les titulaires visés par la remise n'auront qu'à payer les frais et les droits ainsi que la portion de la contribution d'assurance en lien avec les points d'inaptitude inscrits dans leur dossier, le cas échéant. Pour quelqu'un qui n'a pas de point d'inaptitude, le permis de conduire coûtera 26,25 $.

Arrêtés ministériels

L'interruption des activités chez Postes Canada a entraîné des retards dans les envois des avis de paiement pour le renouvellement du permis de conduire ou de l'immatriculation.

Les clients devant renouveler leur permis de conduire ou leur immatriculation entre le 20 décembre 2024 et le 28 février 2025 bénéficient d'un délai jusqu'au 31 mars 2025 pour effectuer leur paiement. Leur permis de conduire et leur immatriculation demeureront valides jusqu'au 31 mars 2025.

le 28 février 2025 bénéficient d'un délai jusqu'au 31 mars 2025 pour effectuer leur paiement. Leur permis de conduire et leur immatriculation demeureront valides jusqu'au 31 mars 2025. Il est important de conserver la version papier de la plaque d'immatriculation jusqu'à l'obtention de la plaque métallique.

