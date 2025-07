Le point de service de la SAAQ déménagera dans les bureaux municipaux en 2026

LES ESCOUMINS, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Municipalité des Escoumins et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) sont heureuses d'annoncer qu'à compter de janvier 2026, le point de service de la SAAQ sera relocalisé dans les bureaux municipaux. La SAAQ a choisi d'offrir aux milieux locaux la possibilité d'assurer la prestation des services afin de maintenir une offre en région et, ainsi, de répondre aux besoins de la population locale.

Ce déménagement vise à faciliter l'accès aux services pour les citoyennes et citoyens de la région, tout en maintenant un service de proximité incontournable. La relocalisation se fera en conformité avec les normes et règles d'affichage de la SAAQ. La date d'ouverture officielle du nouveau point de service sera confirmée ultérieurement.

D'ici au transfert de responsabilité, Services Québec continuera à offrir les services à l'adresse actuelle. Veuillez prendre note que la clientèle sera accueillie sur rendez-vous seulement. Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site Web de la SAAQ : saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point-de-service=BureaudeServicesQubecLesEscoumins.

La SAAQ tient à rappeler que plusieurs transactions peuvent être effectuées en ligne grâce à SAAQclic. Disponible en tout temps, ce portail permet de gagner du temps en évitant un déplacement. De plus, il est également possible d'effectuer ses paiements de permis ou d'immatriculation directement via son établissement financier.

Source : Relations médias SAAQ, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541; Pour information : Municipalité des Escoumins, Andrée Lessard, Directrice générale, 418 233-2766