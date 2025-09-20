VAUGHAN, ON, le 20 sept. 2025 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens cherchent des moyens concrets de réduire leurs factures d'énergie et de rendre leurs habitations plus vertes. Dans le cadre du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT), le gouvernement du Canada et celui de l'Ontario unissent leurs efforts pour aider les ménages à revenu admissible à remplacer leur système de chauffage au mazout par une solution plus abordable et écoénergétique - la thermopompe électrique. Des dizaines de milliers de Canadiens ont déjà réduit - en moyenne - leur facture de plus de 1 300 $ et leurs émissions de gaz à effet de serre de 2,78 tonnes chacun sur une base annuelle - conjuguées, ces réductions équivalent à retirer des routes 17 000 voitures.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, un nouveau partenariat avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) visant à assurer, grâce à un investissement de près de 37,5 millions de dollars du gouvernement du Canada, la prestation conjointe du programme PCAMT en Ontario. Dans le cadre d'un programme Économisez l'énergie de la SIERE, les propriétaires auront maintenant accès plus facilement à du financement via un guichet unique.

Grâce à cette collaboration, il sera en effet plus facile pour les ménages à revenu admissible d'obtenir jusqu'à 25 000 $ en financement (15 000 $ du fédéral et 10 000 $ du provincial), en plus d'un montant forfaitaire unique de 250 $, pour couvrir en partie le coût de la transition vers une thermopompe. Les thermopompes assurent un chauffage et une climatisation efficaces tout au long de l'année, contribuant à réduire les factures et les émissions. Deux à trois fois plus efficaces que les générateurs électriques d'air chaud, elles permettent aux propriétaires d'économiser tout en réduisant la demande d'électricité à l'échelle du réseau.

Ensemble, nous aidons les Canadiens à abaisser leurs factures d'énergie, à réduire les émissions et à bâtir un avenir énergétique plus propre et plus sûr. En facilitant l'acquisition d'une thermopompe, nous protégeons les ménages contre les hausses de coûts, renforçons notre résilience face aux changements climatiques et créons des emplois bien rémunérés qui permettront de bâtir d'une économie plus forte pour les générations à venir.

Citations

« Le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe permet de réduire les factures d'énergie des Canadiens tout en luttant contre les changements climatiques. En collaborant avec l'Ontario et la SIERE, nous pouvons offrir des solutions concrètes qui rendent le coût de la vie plus abordable aujourd'hui tout en bâtissant une économie plus propre et plus forte pour demain. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources

« Les familles ontariennes méritent des appareils de chauffage abordables, fiables et propres. C'est pourquoi nous nous associons à la province et à la SIERE pour les aider à remplacer leur chauffage au mazout coûteux par des thermopompes efficaces qui allègent les factures et réduisent les émissions. Elles verront la différence non seulement sur leurs factures d'énergie, mais aussi dans le confort de leur maison toute l'année, en plus de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ce partenariat permet aux familles ontariennes d'avoir accès à un chauffage abordable et s'inscrit dans la foulée de nos efforts visant à fournir de l'énergie à prix abordable aux familles et aux personnes âgées. En aidant les ménages à faire la transition du chauffage au mazout à une thermopompe électrique, nous réduisons les factures d'énergie - et c'est ce qui importe le plus. Il s'agit d'une autre avancée dans le cadre du plus important programme d'efficacité énergétique jamais lancé au Canada. Cela comprend le lancement du Programme d'économies de rénovation domiciliaire de l'Ontario, qui a pour but d'aider les familles à économiser davantage leur argent durement gagné. »

L'honorable Stephen Lecce

Ministre de l'Énergie et des Mines de l'Ontario

« Il est plus essentiel que jamais pour les familles d'avoir accès à de l'électricité fiable et abordable pour faire fonctionner leurs appareils et pour assurer l'éclairage et le confort de leurs maisons. C'est pourquoi le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe est un important ajout à la série de programmes Économisez l'énergie de la SIERE, car il permet aux familles d'avoir accès à des thermopompes écoénergétiques qui contribueront à réduire leurs factures d'énergie et à assurer le confort de leurs maisons en toutes saisons. »

Lesley Gallinger

Présidente-directrice générale, Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

Quelques faits

Les demandes au programme de l' Ontario peuvent maintenant être faites directement via la SIERE : Programme d'abordabilité énergétique | Économisez l'énergie.

peuvent maintenant être faites directement via la SIERE : Programme d'abordabilité énergétique | Économisez l'énergie. EnviroCentre contribue aussi au financement pour que les résidents de Cornwall , en Ontario , qui ne sont pas reliés au réseau de la SIERE puissent eux aussi bénéficier du programme.

, en , qui ne sont pas reliés au réseau de la SIERE puissent eux aussi bénéficier du programme. La valeur totale de l'entente signée par l' Ontario s'élève à un maximum de 59,4 millions de dollars : 37,5 millions de dollars du gouvernement du Canada ; 21,4 millions de dollars de la SIERE; jusqu'à 500 000 $ d'EnviroCentre.

s'élève à un maximum de 59,4 millions de dollars : Le PCAMT a été lancé en novembre 2022 dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Les inscriptions préalables ont commencé en février 2023, et les premières subventions ont été accordées quelques mois plus tard.

les premières subventions ont été accordées quelques mois plus tard. En octobre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé une bonification du programme : l'investissement global est alors passé de 250 millions à 750 millions de dollars; le montant que les propriétaires admissibles sont autorisés à demander au programme pour l'installation d'une thermopompe est passé à 15 000 $, ce à quoi s'est ajoutée une contribution provinciale ou territoriale pouvant atteindre 5 000 $, versée dans le cadre d'une entente de prestation conjointe; les participants admissibles ont désormais droit à un montant anticipé/forfaitaire unique de 250 $ dans le cadre de la Prime canadienne pour la thermopompe.

Le gouvernement de l' Ontario est le huitième au Canada à adhérer au modèle de prestation conjointe du PCAMT, après les quatre provinces de l'Atlantique, le Manitoba , la Colombie-Britannique et le Yukon . Là où des ententes de prestation conjointe n'ont pas été signées, les ménages qui chauffent leur maison au mazout peuvent faire une demande au programme national pour obtenir jusqu'à 10 000 $ d'aides fédérales à la transition vers une thermopompe électrique dans le cadre du programme PCAMT.

Liens pertinents

