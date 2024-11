OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Des centaines d'agents correctionnels fédéraux se sont rassemblés devant les bureaux du Conseil du Trésor pour réclamer une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) négocie avec ses homologues depuis près de trois ans et la dernière offre du gouvernement demeure loin d'être acceptable.

Une offre qui ne tient pas compte de la nature du travail.

Les agents correctionnels fédéraux ont des conditions de travail particulières. Pourtant, l'offre actuelle d'augmentation salariale de 12,5 % sur quatre ans témoigne d'un manque évident de compréhension de ce simple fait. C'est pourquoi des centaines d'agents correctionnels de tout le pays se sont rassemblés aujourd'hui devant les bureaux du Conseil du Trésor. « Aujourd'hui, nous sommes unis, non seulement en tant qu'agents correctionnels, mais aussi en tant que pilier du système correctionnel canadien. Chaque jour, nous assumons l'un des rôles les plus difficiles et les plus critiques de notre pays. On gère les risques, on maintient la sécurité et on accomplit un travail que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre », ajoute Jeffrey Wilkins, président national d'UCCO-SACC-CSN. « Le rassemblement d'aujourd'hui a pour but de dire à l'employeur que nous ne reculerons pas tant que notre rôle unique ne sera pas respecté. Nous prenons position aujourd'hui non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'avenir de notre profession, pour ceux qui suivront nos traces et pour le système correctionnel auquel nous croyons tous ».

Très peu d'avancées à la table des négociations

Malgré les quelques avancées à la table de négociation, l'offre présentée par l'employeur est toujours de 12,5% sur 4 ans, sans indemnité de danger et sans prime de risque COVID. De plus, l'employeur semble très déterminé à restructurer les horaires des agents correctionnels, ce qui obligerait les membres à travailler plus de jours tout au long de l'année. « Le rassemblement d'aujourd'hui démontre notre force collective. Nous continuerons à faire appel à nos membres pour que nos voix soient entendues, que nos revendications soient satisfaites et que nos contributions à la sécurité publique soient respectées », conclut Jeffrey Wilkins.

À propos de l'UCCO-SACC-CSN

Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7 500 membres travaillant dans des institutions fédérales à travers le Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'informations : Idriss Amraoui, conseiller en communication, [email protected], 438 871-2263