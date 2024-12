MONTRÉAL, le 21 déc. 2024 /CNW/ - Le comité de négociation du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) a conclu un accord de principe avec le Conseil du Trésor pour notre convention collective et un autre avec Service correctionnel Canada pour notre entente globale. Ces accords représentent une nette amélioration significative de notre rémunération et de nos conditions de travail.

Des gains significatifs

Après un long et difficile cycle de négociations qui a duré plus de deux ans, le comité de négociation d'UCCO-SACC-CSN a réussi à enregistrer des gains significatifs pour les membres qu'il représente. Sur le plan salarial, les membres d'UCCO-SACC-CSN recevront une augmentation de 15,73 % sur quatre ans. De plus, nos membres recevront une indemnité annuelle de 6365 $ donnant droit à pension à compter du 1er juin 2025, et une allocation proportionnelle de 6240 $ à la date de signature. L'ensemble des gains monétaires représente une augmentation d'environ 23 % pour nos membres qui travaillent au sein de l'institution. Une indemnité annuelle ouvrant droit à pension de 1000$ a également été négociée pour nos formateurs de personnel à travers le pays. En outre, les membres recevront également une indemnité unique de 2500$ ouvrant droit à pension à la signature de leur nouvelle convention collective.

« Bien que ces accords de principe mettent sur la table des gains financiers notables, il est important de souligner que nous avons réalisé d'autres gains qui amélioreront les conditions de travail de nos membres », affirme Jeffrey Wilkins, président national d'UCCO-SACC-CSN. « Par exemple, nous avons négocié de meilleures dispositions en matière de congé de deuil, ainsi qu'un congé permettant aux membres de faire face à des situations de violence domestique. Nous avons également négocié des augmentations de différentes indemnités telles que l'indemnité vestimentaire et l'indemnité de responsabilité et nous sommes parvenus à augmenter les primes de quart et de week-end. Dans l'ensemble, des améliorations significatives des conditions de travail de nos membres ont été négociées ».

C'est maintenant à nos membres de décider

Maintenant que ce travail a été effectué et que notre comité de négociation a reçu le mandat des présidents de nos sections locales, nous entamerons une série d'assemblées générales afin de présenter ces accords aux membres pour un vote de ratification à partir du 2 janvier 2025. Les deux accords sont maintenant disponibles en ligne, sur notre site Web, pour que nos membres puissent les consulter.

« Il appartient maintenant à nos membres de lire attentivement les accords de principe et de les voter lors de leurs assemblées respectives. C'est le processus démocratique par lequel notre syndicat fonctionne pour s'assurer que chacun de nos membres ait la possibilité de s'exprimer et de se prononcer en bonne et due forme », conclut Jeffrey Wilkins.

À propos :

Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7500 membres travaillant dans des institutions fédérales à travers le Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'informations : Idriss Amraoui, conseiller en communication, [email protected], 438 871-2263