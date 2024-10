DÉVOILEMENT DE DERRIÈRE LES MURS: UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Vous êtes cordialement invités à vous joindre au Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) pour le dévoilement de Derrière les murs : une expérience de réalité virtuelle, le 28 octobre à l'édifice de la Bravoure. Cette expérience de réalité virtuelle a pour but de placer le spectateur au centre du tumulte quotidien auquel font face les agents correctionnels. Nous voulons que chacun et chacune ait la chance de vivre cette expérience et de poser des questions aux représentants syndicaux d'UCCO-SACC-CSN, lesquels seront sur place le 28 octobre. Votre présence serait une belle preuve de soutien envers nos membres.

Quoi : dévoilement de Derrière les murs : une expérience de réalité virtuelle

Quand : le 28 octobre 2024, à partir de 15 h 30.

Où : Édifice de la Bravoure, 151, rue Sparks, salle 228.

Qui : Jeffrey Wilkins, Président National d'UCCO-SACC-CSN

Frédérick Lebeau, vice-président National d'UCCO-SACC-CSN

À propos :

Le Syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7 500 membres, travaillant dans des établissements fédéraux à travers le Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour plus d'information : Idriss Amraoui, conseiller en communications - [email protected] - 438 871-2263