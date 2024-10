MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des centaines d'agents correctionnels canadiens se sont rassemblés simultanément partout au Canada pour manifester leur mécontentement à l'égard du déroulement de la présente ronde de négociations. D'Abbotsford (Colombie-Britannique) à Moncton (Nouveau-Brunswick), les membres du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) se sont présentés devant les bureaux régionaux du Service correctionnel du Canada (SCC) et ont brandit haut et fort leurs demandes.

Nous sommes différents :

Malgré le peu de progrès observé à la table de négociation, il semble que le SCC continue d'ignorer le fait que les conditions de travail des agents correctionnels fédéraux sont distinctes. « Il est compréhensible que le public ne connaisse pas notre travail. Mais c'est inacceptable quand c'est votre employeur qui fait preuve d'un manque total de compréhension de nos conditions de travail et de la réalité du milieu carcéral », affirme Jeffrey Wilkins, président national d'UCCO-SACC-CSN. « Notre employeur se comporte comme si nous étions des fonctionnaires fédéraux comme les autres. Pourtant, aucun fonctionnaire n'a un lieu de travail aussi intrinsèquement violent que le nôtre. Nous travaillons derrière des murs. Nous travaillons avec certains des individus les plus dangereux du Canada. Nous devons travailler au maintien de la paix, à la réhabilitation et à la protection des détenus, ainsi qu'à la protection du public », a ajouté Jeffrey Wilkins.

Des offres inacceptables :

Dans l'état actuel des choses, l'offre présentée par l'employeur est toujours de 12,5 % sur quatre ans, sans indemnité de danger et sans prime de risque COVID. De plus, SCC semble très déterminé à restructurer les horaires des agents correctionnels, ce qui obligerait nos membres à travailler plus de jours tout au long de l'année. « C'est précisément la raison pour laquelle nous continuons à demander à nos membres de démontrer notre force collective et notre soutien au comité de négociation. Nous continuerons à accroître la pression sur notre employeur jusqu'à ce que nous obtenions un contrat équitable et représentatif de notre réalité unique », a conclu Jeffrey Wilkins.

À propos d'UCCO-SACC-CSN

Le Syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7 500 membres, travaillant dans des établissements fédéraux à travers le Canada.

