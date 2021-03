KINGSTON, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Dans la soirée du 4 mars 2021, des membres de l'Équipe d'intégrité des frontières du Détachement de Kingston de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) patrouillaient le long du fleuve Saint-Laurent. Vers 17 h 30, le gendarme Steffan Manuel s'est arrêté à la rampe de mise à l'eau de Rockport, dans le canton de Leeds et des Mille-Îles, et a vu une femme sortir de son véhicule, courir sur la rampe de mise à l'eau et sur la glace, puis tomber dans les eaux glaciales du fleuve Saint-Laurent. Le gendarme Manuel a reconnu que la femme était en détresse, et il s'est préparé à entrer à l'eau après avoir appelé à l'aide par radio. De la bordure de la glace, qui se trouvait à une trentaine de pieds de la rive, il a demandé à la femme de nager jusqu'à lui et l'a ensuite ramenée sur la glace. Le gendarme Jason Greene de la GRC est arrivé sur les lieux et les deux agents ont aidé la femme à quitter la glace et à monter dans un véhicule de police chaud où ils ont pu lui administrer les premiers soins en cas d'hypothermie. La femme a été dans l'eau pendant environ cinq minutes et avait du mal à nager avant d'atteindre la glace. La Police provinciale de l'Ontario et les services médicaux d'urgence sont arrivés en quelques minutes et la femme a été transportée à l'hôpital général de Brockville.

La GRC est responsable de la sécurité frontalière entre les points d'entrée officiels le long de la frontière canado-américaine.

La GRC est fière de ses membres qui mettent leur vie en danger pour aider leurs concitoyens.

Par coïncidence, un cours sur les techniques de sauvetage sur glace était prévu pour les membres du Détachement de Kingston et aura lieu ce mois-ci.

