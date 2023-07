TORONTO, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Un homme de 34 ans est accusé d'infractions liées au terrorisme à l'issue d'une enquête de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'équipe de lutte contre le financement du terrorisme de l'EISN de la région du Grand Toronto (RGT) enquête depuis mars 2021 sur Khalilullah Yousuf, un résident de Toronto. Selon la GRC, il fait partie d'un réseau international soutenant l'État islamique qui a recours à des plateformes de messagerie en ligne et chiffrées pour fournir un soutien financier à l'État islamique et lui permettre d'effectuer du recrutement.

L'enquête a révélé que Yousuf a créé et diffusé de la propagande de l'État islamique sur les médias sociaux dans le but de radicaliser et de recruter des personnes pour le groupe terroriste. Yousuf aurait aussi comploté avec un membre de l'État islamique à l'étranger en vue de commettre des attentats terroristes contre des ambassades étrangères en Afghanistan et diffusé de la propagande et des travaux de recherche liés à des attentats perpétrés en Afghanistan contre des ressortissants étrangers.

Khalilullah Yousuf a été arrêté et les accusations suivantes ont été portées contre lui :

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes, en contravention de l'article 83.03 du Code criminel ;





; Participation à une activité d'un groupe terroriste, en contravention de l'article 83.18 du Code criminel ;





; Facilitation d'une activité terroriste, en contravention de l'article 83.19 du Code criminel.

Yousuf demeure détenu en attendant de comparaître en cour à une date ultérieure. Puisque l'enquête criminelle se poursuit et que l'affaire se trouve devant les tribunaux, la GRC ne fera aucun autre commentaire pour le moment.

La coopération internationale est de la plus haute importance dans les enquêtes sur des crimes complexes liés au financement des activités terroristes, car ces crimes transcendent généralement les frontières nationales et impliquent des réseaux sophistiqués partout dans le monde. Dans le présent dossier, la coopération internationale a été essentielle pour permettre à la GRC de mettre au jour toute l'étendue de ces activités illicites et d'identifier les principales personnes concernées. La GRC tient à remercier le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), la Guardia Civil en Espagne et le Federal Bureau of Investigation pour leur aide inestimable et soutenue dans le cadre de cette enquête.

« Quelles que soient les difficultés que présentent les enquêtes sur le financement d'activités terroristes, l'EISN de la RGT demeure résolue à assurer la sécurité publique en arrêtant les personnes qui font la promotion de la terreur et financent le terrorisme. Je suis reconnaissant à tous les organismes qui ont collaboré pour éliminer cette source de soutien de l'État islamique. » - Surintendant James Parr, off. resp., EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario, Division O

Faits saillants

L'équipe de lutte contre le financement du terrorisme fait partie de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC. Son rôle est d'enquêter sur les crimes liés au financement du terrorisme dans le but d'identifier les personnes qui commettent ces crimes et de perturber leurs activités.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Réseau info-sécurité nationale de la GRC, 1-800-420-5805, Courriel : [email protected]; Division O de la GRC (Ontario), Communications et Relations avec les médias, Courriel : [email protected]