CORNWALL, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Quatre personnes ont été arrêtées, et des mandats d'arrestation ont été émis contre quatre autres suspects, en lien avec un vaste réseau de passage de clandestins qui acheminait des migrants illégaux vers les États-Unis depuis la région de Cornwall, en Ontario.

En juillet 2022, des enquêteurs du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont repéré un groupe de passeurs de clandestins qui tiraient profit de l'organisation et de la facilitation du passage illégal de migrants du Canada vers les États-Unis. Le GTRC a ensuite réalisé une enquête sur ce réseau.

Entre juillet 2022 et juin 2023, le groupe de passeurs aurait fait entrer clandestinement des centaines de migrants désespérés aux États-Unis, en passant par des collectivités situées le long du fleuve St-Laurent. Les migrants auraient payé des milliers de dollars aux passeurs pour ces opérations. Les dangereux passages nocturnes ont même coûté la vie à certains migrants.

La GRC a identifié et accusé les personnes suivantes :

Thesingarasan Rasiah, 51 ans, Montréal (Québec)

Joel Portillo , 38 ans, Montréal (Québec)

, 38 ans, Montréal (Québec) Justin Rourke , 43 ans, Saint-Régis (Québec)

, 43 ans, Saint-Régis (Québec) Shawna Etienne , 47 ans, Kanesatake (Québec)

, 47 ans, (Québec) Mary June Benedict , 48 ans, Akwesasne ( Ontario )

, 48 ans, Akwesasne ( ) Cheyenne Lewis , 51 ans, Akwesasne (Québec)

, 51 ans, Akwesasne (Québec) Tionna David , 21 ans, Saint-Régis (Québec)

, 21 ans, Saint-Régis (Québec) Michael McCormick , 47 ans, Cornwall ( Ontario )

« De nombreux étrangers du monde entier viennent s'établir en Amérique du Nord, désespérément en quête d'une vie meilleure. Les réseaux criminels transnationaux exploitent ce désespoir pour profiter de ces hommes, femmes et familles, sans pour autant se soucier de leur bien-être. Bien que la collaboration avec nos partenaires ait été essentielle pour traduire en justice le groupe de passeurs, je souhaite rappeler aux membres du public l'importance de demeurer vigilants et d'informer la police immédiatement s'ils sont témoins d'une activité suspecte à la frontière, afin d'aider les autorités à mettre fin à ce type d'exploitation dangereuse. »

~ Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable du Détachement de Cornwall, Police fédérale, région du Centre, Intégrité des frontières

Faits saillants

Le GTRC est un groupe de travail composé de représentants de la GRC, de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario. Il collabore étroitement avec ses partenaires de confiance américains pour lutter contre le crime des deux côtés de la frontière.

Les valeurs fondamentales de la GRC orientent nos activités quotidiennes. Tous les employés sont tenus d'adopter et de démontrer les valeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette enquête vaste et importante fait preuve de notre engagement à servir avec excellence. Nous travaillons en collaboration avec les collectivités et des partenaires pour assurer l'intégrité des frontières du Canada et pour assurer la sécurité des Canadiens.

