OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, est très heureux de dévoiler la programmation de la fête du Canada de 2023. Le 1er juillet, rendez-vous dans la région de la capitale du Canada pour participer à la plus grande fête au pays!

Programmation de la fête du Canada

Les célébrations de la fête du Canada offrent l'occasion de tisser des liens au sein de sa communauté et de créer des moments mémorables. C'est un moment pour célébrer nos valeurs d'inclusion, d'ouverture et de fierté en famille et entre amis.

Tout le monde est invité à se rendre dans la région de la capitale du Canada le 1er juillet. Les gens pourront assister aux spectacles et participer aux activités en personne. Ceux-ci se dérouleront au parc des Plaines‑LeBreton et ailleurs au cœur d'Ottawa-Gatineau.

Sans plus attendre, consultez le site Web de la fête du Canada pour découvrir la programmation de cette fête nationale. D'autres renseignements y seront ajoutés dans les prochaines semaines. Jetez-y un coup d'œil régulièrement.

Parc des Plaines-LeBreton

Pour une deuxième année, les gens pourront se rendre au parc des Plaines-LeBreton pour célébrer la fête du Canada. Il sera également possible d'assister à la cérémonie du midi dès midi (HE) et au spectacle du soir dès 20 h (HE).

Le feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons sera tiré près de ce site dès 22 h (HE). Il clôturera les célébrations en illuminant le ciel de la région d'Ottawa-Gatineau. Pour une vue imprenable, rendez-vous au parc des Plaines-LeBreton ou encore, dans les rues avoisinantes qui seront fermées à la circulation automobile.

Ailleurs dans la région de la capitale du Canada

La région de la capitale du Canada s'animera pendant les célébrations du 1er juillet. Que ce soit au centre-ville d'Ottawa ou de Gatineau, une foule d'activités seront offertes gratuitement au public. Il sera aussi possible de visiter la Colline du Parlement.

Patrimoine canadien est heureux d'annoncer que le spectacle Lumières du Nord sera de retour sur la Colline du Parlement du 7 juillet au 4 septembre 2023. Pour la toute dernière année, les gens pourront assister à ce spectacle multimédia gratuit et unique en son genre.

Partout au Canada

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à se rassembler et à prendre part aux célébrations qui se tiendront d'un océan à l'autre dans le cadre de la fête du Canada de 2023. Ils pourront participer aux activités qui se dérouleront dans leur communauté ou encore, regarder la télédiffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir.

Cérémonie du midi

La cérémonie du midi soulignera des anniversaires et des thématiques d'importance, tout en reconnaissant la diversité de notre pays.

Animée par Rebecca Makonnen, la cérémonie débutera par un moment de réflexion autochtone. Elle comprendra une cérémonie de citoyenneté et elle mettra en vedette les artistes canadiens suivants :

En direct du parc des Plaines-LeBreton

Pierre Kwenders

Delhi 2 Dublin

Tyler Shaw

Josiane

Diyet

Katia Rock

Marie-Josée Dandeneau

Il sera possible de regarder la cérémonie du midi dès 11 h 45 (HE) sur les plateformes de Radio-Canada et CBC.

Spectacle du soir - La fête du Canada : nos coups de cœur en chansons

Le spectacle du soir est l'activité la plus attendue le 1er juillet. En direct de la capitale du Canada, ce concert de deux heures vous fera voyager d'Ottawa à Charlottetown, en passant par Calgary et Vancouver. Ce sera l'occasion de chanter et de danser sur des classiques canadiens et des succès plus récents.

Animé par Isabelle Racicot, le spectacle du soir mettra en vedette les artistes canadiens suivants :

En direct du parc des Plaines-LeBreton

Jann Arden

Roxane Bruneau

Aysanabee

France D'Amour

Preston Pablo

Les Louanges

Jojo Mason

Dubmatique

Dax

Clerel

Madison Violet

Josh Q

Josiane

En direct d'ailleurs au Canada

Tegan and Sara

Dear Rouge

6 Hearts

Il sera possible de regarder ce rendez-vous artistique dès 20 h (heure locale), 21 h (heure de l'Atlantique) et 21 h 30 (heure de Terre-Neuve) sur les plateformes de Radio-Canada et CBC.

Vote du public - La fête du Canada : nos coups de cœur en chansons

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à participer à l'activité musicale de l'année en choisissant deux chansons qui seront interprétées par des artistes d'ici au spectacle du soir de la fête du Canada!

D'ici au 6 juin, tout le monde peut voter pour les chansons francophones et anglophones qu'il ou elle désire entendre le 1er juillet.

Choix de chansons francophones : Fous n'importe où, Daniel Bélanger Oublie-moi, Cœur de pirate On va s'aimer encore, Vincent Vallières Choix de chansons anglophones : You're Still The One, Shania Twain Basement Apartment, Sarah Harmer Big Yellow Taxi, Joni Mitchell

Rendez-vous sur le site Web de la fête du Canada afin de voter pour les chansons que vous souhaitez entendre.

Les résultats seront annoncés sur nos comptes de médias sociaux en juin.

Devenez bénévoles

Les personnes à Ottawa et Gatineau qui souhaitent devenir bénévoles aux célébrations de la fête du Canada sont invitées à s'inscrire d'ici le 19 juin.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Recevez les dernières nouvelles de la fête du Canada. En tout temps, et particulièrement le 1er juillet, joignez‑vous à la conversation sur nos plateformes de médias sociaux. Utilisez le mot-clic #FêteduCanada dans vos publications.

Facebook : @vivezlacapitale | @capitalexperience

Twitter : @VivezlaCapitale | @capital_exp

YouTube : @PatrimoineCdn | @CdnHeritage

Instagram : @regioncapitalecanada | @canadacapitalregion

« La fête du Canada nous offre l'occasion de nous rassembler et de célébrer notre fierté d'être Canadiens. En plus d'animer la région de la capitale du Canada et les communautés du pays, le 1er juillet nous permet de mettre en lumière l'art et la culture de chez nous. Participez aux activités de la fête du Canada dans votre communauté et apprenez-en plus sur la diversité ethnique, linguistique, culturelle et artistique qui fait la beauté de notre pays. Profitez de cette grande fête nationale pour tisser des liens au sein de votre communauté, créer des moments mémorables et afficher votre fierté d'être Canadiens et Canadiennes! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Le 1 er juillet 2023 marque le 156 e anniversaire de la Confédération.

Jusqu'au 6 juin, tous les gens au pays sont invités à voter pour une chanson francophone et une chanson anglophone qui seront interprétées par des artistes d'ici lors du spectacle du soir de la fête du Canada .

Il sera possible d'assister en personne à la cérémonie du midi , au spectacle du soir et au feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons qui se dérouleront au parc des Plaines-LeBreton, à Ottawa .

Le 1 er juillet, tout le monde pourra participer à diverses activités qui se tiendront dans la région de la capitale du Canada .

Tout le monde au pays pourra regarder la diffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir sur les plateformes de Radio-Canada et CBC.

Les gens présents dans la région de la capitale du Canada ont jusqu'au 19 juin pour donner leur nom et faire partie de la grande équipe de bénévoles de la fête du Canada .

Patrimoine canadien tient à remercier Tim Hortons , Tigre Géant, Rogers, VIA Rail Canada, Les Producteurs de grains de l' Ontario , GoodLife Fitness, Queues de Castor, Smoke's Poutinerie, qui sont les commanditaires de la fête du Canada de 2023.

Du 7 juillet au 4 septembre, le spectacle Lumières du Nord sera de retour sur la Colline du Parlement pour une dernière saison. Renseignements à venir.

