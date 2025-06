Les ministres Steven Guilbeault, Rebecca Alty, Mandy Gull-Masty et Rebecca Chartrand font une déclaration à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

OTTAWA, ON, (territoire ancestral algonquin), le 21 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable des Langues officielles; l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre de Services aux Autochtones Canada; et l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord; ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous reconnaissons et célébrons la diversité des langues, des cultures, des histoires et de la contribution des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada. Cette journée coïncide avec le solstice d'été, soit le jour le plus long de l'année, et revêt une signification profonde pour de nombreuses communautés autochtones. C'est l'occasion d'honorer leur leadership, leur savoir, leurs traditions et leurs modes de vie.

La réconciliation ne consiste pas seulement à reconnaître le passé, mais aussi à agir dans le présent et à façonner ensemble un avenir meilleur. Il s'agit de renouveler les relations entre les peuples autochtones et les Canadiens non autochtones. Ces relations doivent être fondées sur le respect, la vérité et le partenariat.

Notre gouvernement s'est engagé à travailler en partenariat avec les peuples autochtones et à soutenir leur pleine participation aux occasions économiques qui bénéficieront aux générations actuelles et futures, car la participation et le leadership des Autochtones sont essentiels à l'édification d'une économie canadienne forte.

En cette journée, nous invitons tout le monde au Canada à prendre part aux activités et célébrations organisées par les Autochtones d'un océan à l'autre. Que ce soit par l'entremise de cérémonies ou d'activités axées sur l'art, les langues ou les mets traditionnels autochtones, ces expériences sont l'occasion d'en apprendre plus au sujet des terres sur lesquelles nous vivons et des peuples qui y habitent depuis des temps immémoriaux.

La force du Canada est ancrée dans les histoires et les identités distinctes de sa population. Les voix, les droits et les visions du monde des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis sont essentiels pour rendre le Canada plus puissant et plus uni, et pour façonner notre avenir avec force, fierté et résilience. »

