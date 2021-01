GATINEAU, QC, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, ont déclaré ce qui suit à la suite de la publication des résultats de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada :

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a agi rapidement pour soutenir la population et l'économie du pays.

Les mesures du gouvernement ont déjà aidé la population à rester en sécurité et ont amorti les pires répercussions économiques. Des programmes comme la Subvention salariale d'urgence du Canada et le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ont été mis en place pour protéger les emplois durant cette crise. La subvention salariale a permis à ce jour de protéger plus de 4 millions d'emplois au pays, et les données récentes montrent que les petites entreprises et les organismes sans but lucratif qui bénéficient du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ont utilisé près du tiers des fonds destinés à maintenir les emplois. En outre, la Prestation canadienne d'urgence a permis de soutenir près de 9 millions de travailleurs canadiens au cours d'une période de grande difficulté et d'incertitude.

Le soutien sans précédent du gouvernement fédéral a fait en sorte que près de 80 % des emplois perdus au début de cette crise avaient été retrouvés avant l'automne. Nos programmes ont permis aux Canadiens de maintenir leur lien d'emploi. Nous savons toutefois qu'un grand nombre de Canadiens, pour des raisons indépendantes de leur volonté, continuent de devoir composer avec un nombre d'heures considérablement réduit ou une période de chômage, particulièrement au moment où les provinces et les territoires ajustent les restrictions en matière de santé publique et prennent des décisions difficiles, mais nécessaires concernant le confinement afin de contrôler le virus.

Pour continuer à soutenir les travailleurs et les entreprises, nous avons augmenté le taux maximum de la subvention salariale de base pour le porter à 75 %, élargi le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et lancé la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer ainsi que le Programme de soutien pour le confinement pour les entreprises, pour ne nommer que quelques-unes des mesures mises en œuvre. Nous avons aussi aidé les travailleurs qui ont toujours besoin d'un aide au revenu à faire la transition vers un régime d'assurance-emploi assoupli, en plus de créer trois nouvelles prestations pour ceux qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, c'est-à-dire : la Prestation canadienne de la relance économique, la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Le gouvernement du Canada a la ferme volonté de créer 1 million d'emplois, de ramener l'emploi à son niveau d'avant la pandémie, de réaliser l'investissement dans la formation le plus important de l'histoire canadienne et de créer des débouchés pour les jeunes.

Les prochains mois seront difficiles. C'est pourquoi notre volonté de soutenir les travailleurs et les entreprises tout au long de cette crise ne fléchira pas, quoi qu'il en coûte. La meilleure chose que nous pouvons faire pour l'économie est de prendre en charge efficacement cette crise de santé publique. Nous continuerons d'être là pour les Canadiens, nous continuerons de les protéger. Nous continuerons à prévenir les impacts durables sur l'économie et à investir pour une relance économique forte. »

