Déclaration - Les ministres Hussen, Freeland et Monsef soulignent la Journée mondiale des réfugiés

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, ont publié la déclaration suivante :

« L'aide du Canada aux réfugiés est un engagement indéfectible de longue date appuyé par nos communautés partout au pays. Les Canadiens ont toujours soutenu les interventions humanitaires internationales du Canada en réponse aux crises liées aux réfugiés sur la planète.

Cette tradition d'aide humanitaire montre au monde que nous avons une responsabilité partagée afin d'aider les personnes déplacées, persécutées et ayant le plus besoin de protection. Nous reconnaissons également les vulnérabilités intersectionnelles particulières des femmes et des filles, des enfants, des personnes LGBTQ2 et de toutes les autres personnes appartenant à des groupes marginalisés et ciblés.

Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire du Programme de parrainage privé de réfugiés du Canada. Nous souhaitons donc remercier les quelque deux millions et plus de Canadiens qui ont aidé à parrainer plus de 327 000 réfugiés et ont fait de ce programme un modèle dans le monde entier. Le Canada partage son expertise en aidant d'autres pays à établir des programmes de parrainage de réfugiés.

En cette Journée mondiale des réfugiés, nous reconnaissons les difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés, et nous soulignons leur courage et leur résilience. Nous félicitons également tous les Canadiens compatissants qui ont aidé ceux qui en avaient besoin.

Le Canada est reconnu comme un chef de file en matière d'aide humanitaire et, à ce titre, il travaille d'arrache-pied à l'échelle internationale pour changer la façon dont l'aide humanitaire est conçue et fournie afin que les femmes et les filles ne soient pas laissées pour compte.

Le Canada est un pays ouvert et diversifié. Pour les réfugiés qui fuient le danger, l'intolérance et le chaos, ces qualités représentent une source d'espoir, alors que nous fournissons un refuge sûr aux personnes les plus vulnérables du monde. C'est cette tradition que nous commémorons lors de la Journée mondiale des réfugiés. »

