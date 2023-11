OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons la 11e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone, qui a pour thème « Terre accueillante ». Cette semaine nous permet de mettre en valeur l'importance que revêt l'immigration francophone pour le Canada. C'est une occasion pour tout le monde au Canada de célébrer la diversité culturelle qui fait rayonner notre pays. C'est également le moment d'exprimer notre reconnaissance pour la contribution extraordinaire des immigrants d'expression française à la richesse culturelle, démographique et économique du Canada.

« Récemment, nous avons annoncé les nouvelles cibles d'admissions d'immigrants d'expression française hors Québec. Elles ont été établies à 6 % pour 2024, 7 % pour 2025 et 8 % pour 2026. Ces cibles, à la fois ambitieuses, réalistes et atteignables, témoignent de l'engagement du Canada à renforcer la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, à soutenir les besoins en main-d'œuvre partout au pays et à contribuer au rétablissement du poids démographique des francophones.

« Au cours des derniers mois, mon ministère a mené des consultations sur la nouvelle politique en matière d'immigration francophone auprès des provinces et territoires ainsi que des représentants des communautés francophones. En effet, nous travaillons activement à l'élaboration de cette politique aux termes de la Loi sur les langues officielles modernisée. Celle-ci sera lancée prochainement et permettra d'établir clairement l'approche qui sera mise de l'avant pour soutenir l'épanouissement des communautés francophones hors Québec.

« Ces consultations ont permis de bonifier le contenu de la politique et de nous assurer que cette dernière répond aux besoins des communautés francophones hors Québec. Nous saluons l'engagement de nos partenaires, et reconnaissons l'importance d'une étroite collaboration avec les provinces et territoires et les communautés francophones.

« Ces efforts illustrent à quel point le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la réussite globale des nouveaux arrivants francophones, à favoriser l'épanouissement des communautés francophones hors Québec et à protéger la langue française, qui fait partie intégrante de l'identité canadienne. Nous avons encore beaucoup à accomplir et nous poursuivrons nos efforts en matière d'immigration francophone, une priorité phare pour les prochaines années.

« En cette Semaine nationale de l'immigration francophone, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants francophones qui ont choisi le Canada comme nouvelle terre d'accueil. Vous contribuez déjà à écrire l'histoire du Canada, et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir. J'invite les Canadiennes et les Canadiens à profiter de la semaine pour réfléchir à tout ce que les immigrants d'expression française ayant choisi notre pays ont à offrir et à les accueillir avec chaleur et compassion. Bonne Semaine nationale de l'immigration francophone à tous et à toutes! »

