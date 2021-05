OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la citoyenneté :

« Aujourd'hui, les Canadiens célèbrent le début de la Semaine de la citoyenneté, une occasion d'exprimer notre fierté à l'égard de notre histoire commune, de notre patrimoine diversifié et de nos réalisations collectives. C'est aussi l'occasion de souligner la formidable contribution des immigrants à leurs communautés et à l'économie canadienne.

« La citoyenneté canadienne est à la fois grandement valorisée et recherchée dans le monde entier. Sans l'ombre d'un doute, l'une de nos plus grandes réalisations est la reconnaissance partagée que la diversité du Canada le rend plus fort et plus prospère.

« Bien que nous ne soyons certainement pas parfaits, nous partageons tous, en tant que Canadiens, un engagement profond envers l'égalité, l'inclusion et le respect de nos différences, que ce soit sur le plan de l'origine ethnique, de l'identité de genre et de l'expression de genre ou des croyances.

« En tant que citoyens canadiens, nous avons tous la responsabilité d'aider les membres de notre communauté, et cette responsabilité n'a jamais été aussi importante que lors de la pandémie mondiale de COVID-19, à laquelle nous avons fait face tous ensemble durant la dernière année. Nous serons à jamais reconnaissants envers les travailleurs de première ligne, les entrepreneurs, les dirigeants communautaires et tous les Canadiens qui travaillent sans relâche pour aider le Canada dans sa lutte contre la pandémie.

« Les espoirs, l'engagement et l'énergie que les nouveaux arrivants et les nouveaux citoyens apportent au Canada s'expriment par d'innombrables contributions positives, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'au cours de la dernière année.

« En tant que Canadiens, nous partageons l'engagement profond d'être là les uns pour les autres. C'est l'un des attributs qui nous définissent, et maintes et maintes fois, les nouveaux arrivants et les nouveaux citoyens se sont ralliés à cet esprit. J'encourage tous les Canadiens à prendre le temps de trouver des moyens d'être actifs dans leurs communautés, de faire du bénévolat et d'aider à accueillir les nouveaux Canadiens dans leur communauté.

« Tout au long de la Semaine de la citoyenneté, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir à ce que signifie le fait d'être Canadien, et aux nombreux droits, libertés et responsabilités que nous partageons tous en tant que citoyens. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Alexander Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]c.ca

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca