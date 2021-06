OTTAWA, ON, le 20 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E.L. Mendicino, député, C. P., ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le monde entier est confronté à une crise des réfugiés. Partout dans le monde, des millions de personnes sont déplacées et souhaitent avoir ce que la plupart d'entre nous tiennent pour acquis : un endroit sécuritaire où vivre. Les réfugiés ont besoin de notre aide plus que jamais, et pourtant, le système mondial de réinstallation de réfugiés fonctionne de façon réduite, ce qui complique l'offre de protection dont grandement nécessaire.

« En tant que chef de file dans l'offre d'un refuge à ceux et à celles qui fuient la guerre et la persécution, le Canada est indéfectible dans son engagement de faire sa part. Tout au long de la pandémie, le Canada a été l'un des quelques pays qui n'ont pas cessé de réinstaller des réfugiés ayant besoin d'une aide urgente. Bien que d'autres ferment leurs portes, nous laissons les nôtres ouvertes. En 2020, nous avons accueilli presque la moitié des réfugiés réinstallés partout dans le monde.

« Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a récemment décrit le Canada comme ''une lumière vive dans une année épouvantable pour la réinstallation de réfugiés''. C'est pour cette raison que je tiens à remercier les Canadiens. Cette lumière brille avec intensité en raison de la générosité des Canadiens, qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil de réfugiés au sein de leurs collectivités. Cette même lumière transparaît dans les contributions incroyables apportées par les réfugiés, plus particulièrement pendant la pandémie. Qu'il s'agisse de mettre de la nourriture sur la table des gens ou de s'occuper des personnes âgées, les contributions des réfugiés nous ont permis de rester en sécurité et en santé. En reconnaissance de leur travail incroyable, nous avons créé le programme des « anges gardiens », qui visent les demandeurs d'asile œuvrant dans le domaine des soins de santé.

« En ces moments difficiles, les personnes les plus vulnérables au monde comptent sur nous afin que nous en fassions davantage. C'est pourquoi le pays redouble d'efforts afin d'aider encore plus de réfugiés et de demandeurs d'asile à trouver refuge au Canada - que ce soit en mettant en œuvre de nouvelles initiatives pour aider les familles yézidies à venir au pays, en exerçant son rôle de chef de file au sein d'organismes internationaux, ou en aidant d'autres pays à reproduire les programmes fructueux du Canada à l'intention des réfugiés.

« Avant la Journée mondiale des réfugiés, j'ai également annoncé une série d'initiatives qui aideront à appuyer et à accueillir un plus grand nombre de réfugiés. Le Projet pilote sur les voies d'accès à la mobilité économique, qui élargit les voies permettant aux réfugiés qualifiés de venir au Canada au titre de programmes d'immigration économique, a été étendu pour accueillir 500 réfugiés et les membres de leur famille et accélérer et faciliter le processus de demande. Nous avons également presque doublé le nombre de personnes protégées que nous prévoyons accueillir cette année. De plus, nous réalisons de nouveaux investissements dans le Programme de parrainage privé de réfugiés à la fois au profit de la communauté des répondants et des réfugiés eux-mêmes.

« Des ''réfugiés de la mer'' originaires de l'Asie du Sud-Est dans les années 1970 aux réfugiés syriens qui continuent d'arriver au pays aujourd'hui, l'accueil de réfugiés révèle qui nous sommes en tant que Canadiens. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le Canada s'engage de nouveau à continuer d'être un lieu de refuge pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (représentants des médias seulement) : Alexander Cohen, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]c.ca

Liens connexes

http://www.cic.gc.ca