OTTAWA, ON, le 5 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le Canada est une des destinations les plus prisées dans le monde pour les voyages et l'immigration : en effet, des millions de personnes souhaitent venir ici chaque année. Au moment de présenter leur demande, certaines d'entre elles font appel à des consultants ou à d'autres services pour obtenir de l'aide; or, si la plupart de ces consultants sont honnêtes, d'autres exploitent le système pour profiter des gens.

« Le gouvernement du Canada continue d'agir concrètement pour éliminer la fraude et protéger ceux qui veulent venir au pays. Nous avons mis en œuvre plusieurs nouvelles mesures pour renforcer notre système, de la surveillance accrue des demandes jusqu'aux campagnes de sensibilisation du public partout dans le monde. Plus important encore, nous avons affecté près de 50 M$ à la lutte contre la fraude pour les prochaines années et créé un nouveau Collège afin de mieux surveiller les consultants en immigration et sévir contre les criminels.

« La fraude en matière d'immigration cible les personnes qui veulent venir au Canada de bonne foi. Malheureusement, la pandémie a exacerbé ces activités troublantes, les individus malhonnêtes ayant trouvé de nouvelles façons de frauder les clients. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour combattre la fraude. Il est donc important que toutes les personnes qui présentent une demande en vue de visiter le Canada ou d'y immigrer soient au courant des faits :

Le Canada évalue toutes les demandes selon les mêmes critères - qu'elles aient été présentées par le demandeur lui-même ou par un représentant.

évalue toutes les demandes selon les mêmes critères - qu'elles aient été présentées par le demandeur lui-même ou par un représentant. Le Canada n'exige pas que les demandeurs aient recours aux services d'un représentant.

n'exige pas que les demandeurs aient recours aux services d'un représentant. Les demandeurs devraient embaucher uniquement des représentants autorisés en immigration et en citoyenneté, des avocats, ou des notaires au Québec.

IRCC énonce clairement sur son site Web toutes les exigences à respecter pour venir au Canada.

« Pour lutter contre la fraude, il faut être vigilant, informé et préparé. Nous continuerons de protéger les Canadiens et ceux qui souhaitent venir au pays, de même que la sécurité et l'intégrité du système d'immigration du Canada. »

Mars est le Mois de prévention de la fraude. Pour en savoir plus sur la fraude en matière d'immigration ou pour signaler un cas, visitez la page https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude.html.

