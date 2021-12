DÉCLARATION - Le ministre Fraser souligne la Journée internationale des droits de la personne

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Le Canada a une longue et fière tradition de défense des droits de la personne, tant au pays qu'à l'étranger. En cette Journée internationale des droits de la personne, nous nous joignons à nos amis et alliés du monde entier pour réaffirmer et célébrer l'importance des droits de la personne, tout en nous réengageant à construire un monde où ceux-ci sont respectés par tous.

« En tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, je suis fier de la longue histoire de notre pays qui consiste à offrir un refuge à ceux dont les droits sont menacés, des réfugiés de la mer (boat-people) du Vietnam dans les années 1970 à la plus récente Opération Réfugiés syriens.

« Le thème de cette année, Égalité - Réduire les inégalités, faire progresser les droits de la personne, est particulièrement important pour les Canadiens, alors que nous marquons le sixième anniversaire cette Opération, lors de laquelle nous avons accueilli 73 000 Syriens au Canada.

« Le Canada s'est engagé à accueillir 40 000 réfugiés afghans, avec un accent particulier sur les personnes les plus à risque, notamment les femmes et les filles, les minorités persécutées comme les personnes sikhes et Hazaras et les personnes LGBTQI. Plus particulièrement, ce programme inclura des défenseurs des droits de la personne, dont le travail pour défendre ces droits en Afghanistan les a mis en danger.

« La Journée internationale des droits de la personne de cette année est importante pour une autre raison. Plus tôt cette année, nous avons lancé le volet d'immigration des défenseurs des droits de la personne, un des premiers du genre au monde. Le Canada est parmi les quelques pays à offrir un programme d'immigration dédié à ceux qui s'emploient à protéger et les droits de la personne, y compris les journalistes, les militants et bien d'autres.

« Il est également important de remercier tous nos partenaires de partout dans le monde, sans qui nous ne pourrions accomplir cet important travail. Le Canada est fier de collaborer avec diverses organisations, notamment Front Line Defenders, ProtectDefenders.eu et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - visant à protéger les personnes fuyant les violations des droits de la personne. Notre programme de réinstallation des réfugiés a joué un rôle clé dans la réinstallation de ces personnes vulnérables à travers le pays et garantit que celles-ci ont ce dont elles ont besoin pour vivre et s'épanouir dans leurs nouvelles communautés.

« En cette Journée internationale des droits de la personne, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir à l'importance des droits de la personne pour l'atteinte du plein potentiel de chacun de nous. Je les invite à se joindre à nous dans nos efforts pour lutter pour l'égalité et contre la discrimination, en prenant des mesures pour promouvoir et protéger la dignité humaine pour tous.

