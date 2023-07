OTTAWA, ON, le 14 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Manon Brassard à la présidence de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), pour un mandat de cinq ans, à compter du 23 juillet 2023.

« Mme Brassard a commencé sa carrière dans la fonction publique à la CISR en 1989, où elle a occupé plusieurs fonctions, notamment celles de conseillère juridique principale et de directrice générale de la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches.

« Mme Brassard a ensuite occupé des postes de direction dans diverses organisations de la fonction publique. En 2010, elle a été nommée sous-ministre adjointe (SMA) des Services ministériels à ce qui était alors Citoyenneté et Immigration Canada et, en 2013, elle est devenue SMA des Programmes à Agriculture et Agroalimentaire Canada. En 2014, elle a rejoint le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, où elle a occupé le poste de SMA du secteur de la Rémunération et des relations de travail.

« Mme Brassard a été nommée présidente de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec en 2016, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Elle conservera ce rôle jusqu'à ce qu'elle occupe son nouveau poste de présidente de la CISR.

« Mme Brassard est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et a été admise au Barreau du Québec en 1984. Elle a également suivi une formation de médiatrice et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine en reconnaissance de ses contributions au Canada.

« Je souhaite également profiter de cette occasion pour remercier le président sortant, Richard Wex, pour la façon dont il a dirigé la CISR au cours des cinq dernières années.

« Je me réjouis de collaborer avec la nouvelle présidente pour maintenir l'intégrité et l'efficacité des systèmes d'immigration et de détermination du statut de réfugié du Canada. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

