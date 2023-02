OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'aviation :

« Chaque année, le 23 février, nous prenons le temps mettre à l'honneur notre riche patrimoine national dans le domaine de l'aviation et de reconnaître le rôle particulier que joue le secteur de l'aviation pour relier les Canadiennes et les Canadiens. Cette année, nous souhaitons aussi souligner le travail incroyable de plusieurs travailleuses et travailleurs de l'industrie de l'aviation. La sécurité du transport aérien est une priorité au Canada, et nous avons toujours eu l'un des meilleurs réseaux de transport aérien du monde. Le personnel des compagnies aériennes et des aéroports, les équipages de vol, les équipes d'ingénierie, les personnes responsables du contrôle de la circulation aérienne et le personnel responsable de l'entretien contribuent tous à l'atteinte d'un niveau élevé de sécurité des voyageurs canadiens.

C'est aujourd'hui l'anniversaire du tout premier vol motorisé au Canada : à pareille date, en 1909, le pilote J.A.D. McCurdy a effectué un vol à bord du Silver Dart sur une distance de près de 800 mètres à Baddeck, en Nouvelle-Écosse. Ce premier vol, il y a près de 100 ans, a ouvert la voie pour l'aviation et les pilotes professionnels dévoués d'aujourd'hui qui relient les gens et transportent des biens rapidement et en toute sécurité dans tout le pays et partout dans le monde.

Le secteur de l'aviation du Canada joue un rôle important dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, l'aviation est un élément clé des activités du monde des affaires au Canada, du secteur des soins de santé et des services sociaux, tout comme elle permet de maintenir la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement.

Alors que le Canada continue à se remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans notre secteur de l'aviation sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté et de la connectivité pour les gens qui voyagent, la main-d'œuvre et nos communautés. Il est important de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste solide et concurrentiel. L'appui de notre gouvernement permettra aux compagnies aériennes et aux aéroports d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à solidifier l'industrie et permettre aux Canadiennes et Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. Il permettra également de créer de bons emplois pour la population canadienne de la classe moyenne.

Alors que nous réfléchissons à l'histoire de l'aviation du Canada, nous sommes déterminés à continuer de collaborer avec nos partenaires et à renforcer l'importance de la connectivité. Nos discussions continuent de porter sur ce qui doit être fait afin de bâtir un secteur du transport aérien plus résilient et plus fiable pour l'avenir.

Je vous prie de vous joindre à moi pour souligner notre riche histoire dans le domaine de l'aviation et notre excellente réputation mondiale à titre de chef de file de la sécurité aérienne internationale, ainsi que pour rendre hommage aux nombreuses personnes qui, tout au long de l'histoire de l'aviation canadienne, ont contribué à assurer la sécurité, la force et le succès de l'aviation canadienne. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055