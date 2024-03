OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du rapport publié par le Bureau de la vérificatrice générale sur les efforts du gouvernement du Canada relativement au Fonds national des corridors commerciaux :

« Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. C'est pourquoi, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, nous réalisons des investissements importants pour soutenir des projets liés aux chaînes d'approvisionnement du transport partout au Canada. Des investissements ciblés dans l'infrastructure de transport du Canada et la mise en œuvre d'outils numériques et de nouvelles technologies permettront d'atténuer les problèmes de congestion auxquels sont confrontées nos chaînes d'approvisionnement, tout en soutenant la résilience économique et la croissance durable à long terme.

Le Bureau du vérificateur général a constaté que Transports Canada avait dans l'ensemble réussi à concevoir et à mettre en œuvre le Fonds national des corridors commerciaux, mais que des améliorations s'imposaient pour effectuer efficacement le suivi des résultats et rendre compte de ceux-ci.

En particulier, je comprends et accepte les recommandations visant à mieux consigner les travaux du comité du programme, y compris les raisons évoquées pour valider les notes d'évaluation des projets, et à améliorer la collecte, le suivi et notre façon de rendre compte des résultats au niveau du rendement des projets financés. Transports Canada s'engage également à informer rapidement la population canadienne au sujet des résultats relatifs au rendement et à la responsabilisation dans le cadre des nouveaux projets et de ceux en cours.

Les plans destinés à donner suite aux conclusions de l'audit témoignent de l'engagement de notre gouvernement à investir dans les chaînes d'approvisionnement du Canada et à renforcer l'économie et les portes d'entrée commerciales, tout en veillant à ce que les projets financés par le Fonds national des corridors commerciaux fassent l'objet de suivis et de comptes rendus appropriés. »

