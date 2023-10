MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Plus tôt cette semaine, les dirigeants d'Aéroports de Montréal, d'Air Canada, de WestJet, d'Air Transat, de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, de l'Agence des services frontaliers du Canada, de NAV Canada et de Transports Canada, se sont réunis à Dorval afin de trouver des solutions pour les passagers qui transitent par l'aéroport international Montréal-Trudeau.

« Lors de cette réunion, nous avons parlé des moyens d'améliorer l'échange de l'information entre les partenaires, afin de réduire la congestion pendant les périodes de pointe. Nous avons exploré les occasions d'améliorer le service et avons convenu de continuer notre travail afin de trouver des solutions à court terme aux défis liés à la congestion de l'aéroport.

« Nous avons tous connu des retards et des annulations lors d'un voyage. Nous savons à quel point c'est frustrant. Les Canadiens travaillent fort pour économiser et voyager et ils s'attendent à ce que les compagnies aériennes, les aéroports et leurs partenaires fassent mieux. Lors de cette réunion, nous avons convenu que nous devons tous faire un effort pour mieux répondre aux attentes de la population canadienne. »

