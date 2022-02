OTTAWA, ON, le 20 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la première Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles :

« Aujourd'hui, en cette première Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles, nous nous joignons à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à d'autres partenaires internationaux pour soutenir les personnes et les familles qui ont été profondément touchées par des tragédies aériennes partout dans le monde.

« Ces victimes et les membres de leur famille ont tout notre soutien. Nous pleurons avec elles et nous nous souvenons des vies perdues.

« Le Canada a été marqué par le bilan dévastateur des tragédies aériennes. En 2020, l'Iran a abattu le vol 752 (PS752) de Ukraine International Airlines, tuant tragiquement les 176 innocents qui se trouvaient à bord, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents et de nombreuses autres personnes qui avaient des liens avec le Canada. L'année précédente, le vol 302 d'Ethiopian Airlines (ET302) s'est écrasé en route vers Nairobi, au Kenya, causant la mort de 157 personnes, dont 18 Canadiens et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada. En 1985, 280 Canadiens ont perdu la vie dans l'attentat terroriste contre le vol 182 d'Air India.

« Le premier ministre Justin Trudeau a proclamé le 8 janvier Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de commémorer et de pleurer davantage les victimes à l'échelle mondiale et de soutenir les familles laissées pour compte.

« Nous travaillons également à prévenir de futures tragédies. Dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne, de concert avec nos partenaires internationaux, nous augmentons le niveau de sécurité et de sûreté des transporteurs aériens commerciaux dans les zones de conflit ou à proximité. La sécurité des voyageurs est toujours ma priorité absolue.

« Nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour commémorer les victimes des tragédies aériennes et pour les garder dans nos pensées. »

