OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de l'audit de 2021 du Bureau du vérificateur général sur la surveillance de la sécurité ferroviaire de Transports Canada :

« Je salue l'audit de suivi de la vérificatrice générale sur la surveillance de la sécurité ferroviaire de Transports Canada qui porte sur des éléments clés de l'audit de 2013.

« Transports Canada a pris des mesures pour mettre en œuvre toutes les recommandations de l'audit de 2013 dans le but de resserrer la surveillance et d'améliorer la conformité et les activités d'application de la loi.

« Le Ministère a également apporté d'importantes améliorations globales pour renforcer davantage la sécurité ferroviaire au Canada.

« Nous avons embauché plus d'inspecteurs et augmenté le nombre d'inspections annuelles.

« Au cours de la dernière année seulement, nous avons mis en place des règlements exigeant l'installation d'enregistreurs audio-vidéo de locomotive, nous avons approuvé de nouveaux règlements pour améliorer la gestion de la fatigue et nous avons ordonné à l'industrie d'améliorer la sécurité des travailleurs dans les gares de triage.

« Nous avons également donné ordre à l'industrie d'améliorer ses procédures en matière d'entretien et d'inspection des voies ferrées, et de mettre en œuvre des limitations de vitesse pour les trains transportant de grandes quantités de marchandises dangereuses.

« Transports Canada prend acte des conclusions du rapport et s'engage à apporter de manière continue des améliorations à son programme de sécurité ferroviaire. Le Ministère lancera des consultations concernant le renforcement des systèmes de gestion de la sécurité et cherchera à mieux évaluer l'efficacité de son programme de surveillance pour cerner d'autres domaines à améliorer.

« À titre de ministre des Transports, la sûreté et la sécurité des passagers et du réseau de transport ferroviaire demeurent l'une de mes priorités absolues. Le Ministère s'emploie déjà à donner suite à toutes les recommandations de la vérificatrice générale afin d'améliorer davantage l'efficacité de notre surveillance de la sécurité et cherche constamment des moyens de rendre le réseau ferroviaire encore plus sûr pour les Canadiens. »

