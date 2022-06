OTTAWA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont publié aujourd'hui cette mise à jour pour faire le point sur les progrès que le gouvernement du Canada et les partenaires du secteur réalisent pour réduire les temps d'attente et la congestion dans les aéroports canadiens.

Cette semaine, le ministre Alghabra a encore rencontré les PDG de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et de WestJet. Ils ont discuté des mesures actuelles et prévues prises par l'industrie pour mobiliser un plus grand nombre d'employés au plus vite et renforcer les fonctions centrales afin de mieux répondre aux défis liés à l'augmentation rapide de la demande, à l'heure où le nombre de Canadiens voyageant par voie aérienne continue de croître. Le ministre Alghabra rencontrera également le PDG d'Air Canada la semaine prochaine.

Le gouvernement du Canada et des partenaires de l'industrie du transport aérien continuent de prendre des mesures pour atténuer la congestion dans les aéroports et diminuer les temps d'attente des voyageurs, notamment celles qui suivent :

Le 25 juin 2022, le premier ministre Trudeau a annoncé la création d'un nouveau groupe d'intervention qui travaillera à améliorer le traitement des demandes de passeports et d'immigration, et qui surveillera la situation dans les aéroports canadiens.

Le 27 juin, Transports Canada a mis à jour son Arrêté d'urgence visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19 pour permettre au Ministère d'imposer des obligations supplémentaires aux compagnies aériennes qui ont des cas répétés du même vol avec des niveaux élevés de non-conformité aux exigences liées à ArriveCAN. Ces obligations supplémentaires, y compris l'obligation de signaler les cas de non-conformité potentiels peu après le décollage, appuieront les efforts continus d'application de la loi de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à l'égard des voyageurs non conformes, en particulier ceux qui refusent de se conformer.

Les voyageurs qui arrivent à l'aéroport international Toronto Pearson et à l'aéroport international de Vancouver peuvent gagner du temps en utilisant la fonction optionnelle de Déclaration de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) faite à l'avance pour soumettre leur déclaration de douane et d'immigration avant l'arrivée. Le 28 juin, cette fonction a été rendue disponible dans l'application mobile d'ArriveCAN en plus de la version Web. Elle sera étendue à d'autres aéroports à l'avenir, dont l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal cet été.

Les voyageurs fréquents sont également invités à utiliser la fonction « voyageur enregistré » d'ArriveCAN. Elle permet de sauvegarder les documents de voyage et les preuves de vaccination dans ArriveCAN afin de les réutiliser lors d'autres voyages. Les renseignements sont préremplis dans ArriveCAN pour être disponibles la prochaine fois qu'ils devront être soumis par le voyageur, ce qui est plus rapide et pratique.



À compter du 28 juin, les voyageurs reçoivent un document numérique qui explique leurs exigences d'entrée et après la frontière, selon leur soumission ArriveCAN. Ainsi, ils pourront accéder facilement et rapidement aux renseignements les plus récents sur les mesures relatives à la santé et aux voyages.

Depuis avril, un peu plus de 1 000 agents de contrôle de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) ont été embauchés dans l'ensemble du Canada . Grâce à ces nouvelles embauches, le nombre d'agents de contrôle à l'aéroport international Toronto Pearson et à l'aéroport international de Vancouver dépasse maintenant tous les besoins ciblés pour cet été en fonction de la circulation prévue.

L'ASFC et l'Administration aéroportuaire du Grand Toronto mettent plus de bornes à la disposition des voyageurs dans les salles des douanes de l'aéroport international Toronto Pearson.

L'ASFC et l'ASPC ont simplifié le processus d'identification des voyageurs qui doivent subir un test de dépistage à l'aéroport international Toronto Pearson.

Le dépistage aléatoire obligatoire de la COVID-19 demeurera temporairement suspendu pour les voyageurs qui sont considérés comme entièrement vaccinés à tous les aéroports, et ce, jusqu'à la mi-juillet. À ce moment-là, le dépistage aléatoire reprendra, et les tests seront effectués hors des aéroports.

Nos efforts entrepris depuis le début du mois de mai ont permis de grandes avancées. Entre le 20 et le 29 juin, dans l'ensemble des grands aéroports, l'ACSTA a rapporté avoir contrôlé presque 85 % des passagers en 15 minutes ou moins.

Nous faisons des progrès, mais il reste des défis à relever, surtout pour les voyageurs qui font face à des annulations de vols et à des problèmes liés aux services de bagages. Nous continuerons d'agir avec nos partenaires de l'industrie du transport aérien pour réduire les retards dans le réseau de transport et pour rendre compte de nos avancées aux Canadiens.

