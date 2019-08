Déclaration - L'OCDE salue la politique du Canada en matière de migration de la main-d'œuvre

TORONTO, le 13 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Nous savons que l'immigration favorise la croissance économique, permet de relever des défis, plus particulièrement les pénuries de main-d'œuvre auxquelles notre pays est confronté en raison du vieillissement de la population, et joue un rôle essentiel pour attirer des personnes talentueuses hautement qualifiées en vue de maintenir notre pays à l'avant-garde de l'économie mondiale.

« Le Canada est un fier membre de l'OCDE et notre gouvernement accueille favorablement le tout dernier rapport de l'OCDE intitulé Recruiting Immigrant Workers: Canada (Recrutement de travailleurs immigrants : Canada).

« Je suis honoré que l'OCDE désigne le Canada à titre de modèle de gestion réussie de la migration et de référence en la matière pour les autres pays. Le rapport souligne également certains facteurs clés de notre réussite, notamment l'approche globale adoptée par le pays pour attirer, sélectionner, retenir et assurer l'établissement et l'intégration, ainsi que l'engagement envers une mise à l'essai et une surveillance continuelle.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès en vue d'attirer des travailleurs immigrants pour occuper les emplois d'aujourd'hui et de demain. Grâce aux nouveaux programmes, comme le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique et le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, et plus récemment le Programme pilote sur l'immigration agroalimentaire, nous avons été en mesure d'attirer des personnes de partout dans le monde pour combler des emplois qui appuient le mode de vie canadien.

« Depuis 2017, la Stratégie en matière de compétences mondiales a permis d'attirer plus de 40 000 personnes hautement qualifiées qui ont doté des postes essentiels, ce qui a aidé 1 100 entreprises canadiennes à croître, tout en créant 60 000 nouveaux emplois. De plus, nous avons réduit les délais d'attente, qui sont passés de sept mois à aussi peu que 10 jours, pour que les employeurs puissent combler leurs besoins plus rapidement afin que les activités de leur entreprise se poursuivent.

« Nous avons également apporté des modifications au système Entrée express afin que les étudiants étrangers formés au Canada et les personnes hautement qualifiées ayant des membres de la famille au Canada obtiennent des notes plus élevées dans le cadre de leur demande pour entrer au Canada.

« L'immigration est un pilier central de la réussite économique future du pays, et notre gouvernement continuera d'appuyer les politiques et les programmes d'immigration qui renforcent la vitalité économique, sociale et démographique des collectivités partout au Canada. »

