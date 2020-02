Déclaration - L'Agence du revenu du Canada n'a pas oublié les contribuables qui préfèrent produire leur déclaration sur papier

Cette année, l'Agence a envoyé par la poste la trousse de l'impôt sur le revenu de 2019 aux 1,7 million de particuliers ayant produit une déclaration de revenus et de prestations sur papier l'année dernière. Elle a mis en place ce service de courrier direct il y a deux ans pour garantir la réception de la trousse de tous ceux ayant produit leur déclaration sur papier par le passé. Ce service est particulièrement important pour ceux qui en ont le plus besoin, comme les aînés, les personnes à mobilité réduite et ceux vivant dans les régions rurales et éloignées. Les contribuables ont reçu leurs trousses dès le 10 janvier 2020.