OTTAWA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la communauté mondiale rend hommage à la force et au courage dont font preuve des millions de réfugiés, tout en se montrant empathique et compréhensive face à leur situation difficile. Le Canada est fier de contribuer depuis longtemps au rétablissement des personnes les plus vulnérables du monde; les réfugiés jouent un rôle essentiel dans le développement et le renforcement de nos collectivités. Afin de célébrer le thème de la Journée mondiale des réfugiés de cette année, de l'espoir loin de chez soi, nous mettons l'accent sur les possibilités offertes par le Canada qui donnent de l'espoir aux réfugiés et aux personnes déplacées ».

« Le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter à l'échelle mondiale, et ce, à un rythme sans précédent. Le Canada est un chef de file sur la scène mondiale grâce à ses programmes de réinstallation qui sauvent des vies en offrant un refuge sûr au sein du pays. Pour la quatrième année consécutive, notre pays a été le premier pays de réinstallation des réfugiés au monde, ayant accueilli plus de 47 500 réfugiés en provenance de plus de 80 pays en 2022. À l'heure actuelle, nous avons réinstallé plus de 88 000 réfugiés syriens et plus de 33 000 Afghans qui ont fui la persécution des talibans. Nous sommes toujours en voie de réinstaller au moins 40 000 Afghans vulnérables d'ici la fin de l'année, ce qui constitue l'un des engagements les plus importants au monde ».

« Plus tôt cette année, nous nous sommes engagés à accueillir 15 000 autres personnes déplacées des Amériques afin de continuer à élargir des voies d'accès à l'immigration sûres et légales offertes dans l'ensemble de l'hémisphère en tant que solution de rechange à la migration irrégulière. Nous continuerons également à améliorer ces voies d'accès en collaborant avec les États-Unis et des partenaires aux vues similaires ».

« Le Canada offre aux réfugiés davantage d'options de réinstallation et de possibilités d'épanouissement dans les collectivités au sein desquelles ils ont trouvé refuge. Grâce au Plan des niveaux d'immigration 2023-2025, nous demeurons résolus à respecter nos engagements humanitaires à l'échelle mondiale, qui visent notamment à réinstaller entre 72 000 et 76 000 réfugiés par année à l'aide de nos trois volets de réinstallation : le Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement, le Programme de parrainage privé de réfugiés et le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas ».

« Personne ne prévoit de devenir un réfugié. Les gens acquièrent de l'expérience et des connaissances qui ne devraient pas rester inexploitées simplement parce qu'ils sont devenus des personnes déplacées. Le Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PVAME) du Canada fait la promotion du talent, de la formation et de l'éducation en offrant la possibilité à des réfugiés qualifiés et à d'autres personnes déplacées de venir au Canada à titre d'immigrants de la catégorie économique. Le projet pilote prend de l'ampleur, notamment grâce au lancement récent d'une nouvelle voie d'accès à l'échelle fédérale qui permet à un plus grand nombre de personnes déplacées de commencer une nouvelle vie et une nouvelle carrière au Canada. Comme il préside l'Alliance mondiale pour la mobilité des travailleurs réfugiés, le Canada collabore avec l'Australie, la Commission européenne et une vaste gamme d'intervenants mondiaux afin de promouvoir la croissance d'initiatives, telles que le PVAME, à l'échelle internationale ».

« De plus, le Canada s'efforce d'améliorer les conditions dans des pays tels que le Venezuela, où près de 7,2 millions de personnes ont fui ou ont quitté le pays. Le Canada continue de collaborer avec des partenaires clés afin de répondre à leurs besoins, y compris pour qu'ils aient accès à l'éducation, aux services de santé et à des occasions d'emploi ».

« Nous sommes également conscients que d'offrir un accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité, et ce, de la petite enfance à l'âge adulte, est une excellente manière d'aider les réfugiés et les autres personnes déplacées à réussir. La campagne Ensemble pour l'apprentissage du Canada, qui a été lancée en février 2021, rassemble des intervenants mondiaux dans le but de promouvoir une éducation de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour les enfants et les jeunes qui vivent dans des régions touchées par des crises ou des conflits, et ce, afin de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte ».

« Le sens des responsabilités du Canada découle de son engagement profond à aider les populations vulnérables à fuir la guerre et la persécution à l'échelle mondiale. Nous continuons de collaborer avec des partenaires internationaux afin de trouver des solutions durables qui permettront d'aider les personnes dans le besoin à se bâtir une nouvelle vie au pays. Nous donnons de l'espoir aux réfugiés lorsque nous les encourageons à prendre en charge leurs vies de tous les jours et à utiliser leurs talents et leurs passions afin de contribuer aux collectivités internationales qui les accueillent ».

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

