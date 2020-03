Déclaration du président de l'Agence des services frontaliers

OTTAWA, le 18 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le président de l'Agence des services frontaliers, John Ossowski, a fait la déclaration suivante :

« Les Canadiens partout dans le monde suivent les conseils de revenir au pays et, par conséquent, certains voyageurs pourraient devoir attendre plus longtemps que d'habitude à certains aéroports et points d'entrée terrestres. Si vous êtes toujours à l'extérieur du Canada et que vous prévoyez revenir par la voie terrestre, les temps d'attente à la frontière sont affichés en ligne ou sur notre application et pourraient vous aider à planifier votre itinéraire de retour.

« Si vous devez attendre à la frontière, cela serait dû à l'augmentation du nombre de voyageurs et aux mesures de contrôle renforcées qui ont été mises en place pour limiter la propagation de la COVID‑19 au Canada. Ces procédures font partie des nombreuses mesures prises dans le cadre d'une réponse à plusieurs niveaux du gouvernement du Canada pour endiguer la transmission du virus COVID‑19.

« L'Agence des services frontaliers du Canada continue d'ajuster sa réponse selon les besoins, et mobilise des agents et des ressources supplémentaires pour traiter l'influx soudain de voyageurs au Canada. Nous travaillons avec nos partenaires, dont les autorités aéroportuaires, pour nous assurer que les voyageurs arrivant dans les aéroports sont traités efficacement sans encombrement et reçoivent des informations de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

« Aux aéroports de Montréal, de Toronto, de Calgary et de Vancouver, de nouveaux agents ont été déployés dans les zones des arrivées et des bagages pour observer les voyageurs et parler avec eux afin de mieux pouvoir déterminer s'ils pourraient être malades, et de s'assurer qu'ils savent que l'ASPC leur demande de s'isoler. »

« L'ASFC fera tout en son possible pour faciliter la circulation des voyageurs, tout en reconnaissant la nécessité des mesures de contrôle. »

